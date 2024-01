https://sputniknews.lat/20240120/hamas-afirma-que-busca-acordar-un-nuevo-intercambio-de-rehenes-con-israel-1147565654.html

Hamás afirma que busca acordar un nuevo intercambio de rehenes con Israel

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento palestino Hamás planea acordar un nuevo intercambio de rehenes con Israel, declaró a Sputnik el jefe de asuntos internacionales... 20.01.2024, Sputnik Mundo

Además, el alto cargo señaló que Hamás no mantiene negociaciones actualmente con la facción rival, Al Fatá, representada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero está dispuesto a llevar a cabo los asuntos palestinos mediante el diálogo y sin condiciones. En diciembre de 2023, The Wall Street Journal reportó, citando a fuentes, que Hamás y Al Fatá debaten el futuro de la Franja de Gaza y Cisjordania después del conflicto. Sin embargo, el asesor del líder palestino, Mahmud Abás, comunicó a Sputnik que los representantes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) no se habían reunido con el liderazgo de Hamás. Las diferencias que condujeron al cese de los contactos entre la ANP y las autoridades de la Franja de Gaza, así como los movimientos Hamás y Al Fatá se deben a la victoria de Hamás en las elecciones parlamentarias palestinas de 2006 y el establecimiento de su gobierno en el enclave palestino en 2007. En octubre de 2018, los dos movimientos firmaron un acuerdo en El Cairo para restaurar la integridad del sistema político palestino, pero la mayoría de los acuerdos aún no se han implementado. El 19 de enero, el viceministro ruso, Mijaíl Bogdánov, y la delegación de Hamás, encabezada por Abu Marzuk, celebraron consultas políticas en Moscú y debatieron las vías para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. El pasado 7 de octubre, Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra las instalaciones civiles y otras en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y Estados Unidos, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza. Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

