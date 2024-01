https://sputniknews.lat/20240120/revelan-lo-que-europa-incluiria-en-su-hoja-de-ruta-para-la-paz-en-oriente-medio-1147562185.html

Revelan lo que Europa incluiría en su hoja de ruta para la paz en Oriente Medio

Revelan lo que Europa incluiría en su hoja de ruta para la paz en Oriente Medio

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, habría elaborado una hoja de ruta de 10 puntos para poner fin a las hostilidades en Gaza, informa el... 20.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-20T14:01+0000

2024-01-20T14:01+0000

2024-01-20T14:01+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

israel

palestina

🌍 europa

unión europea (ue)

hamás

liga árabe

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/14/1147562374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d99398f558b23ad95fcf85902da2f73c.jpg

Según el documento citado, para encontrar la salida de la crisis en la Franja de Gaza se requerirá un papel activo de determinados Estados, dos organismos regionales y uno internacional. La hoja de ruta pretende lograr la aplicación de la solución de dos Estados, mejorar las relaciones entre Israel y el mundo árabe, así como garantizar la paz en la región de Oriente Medio, indica la publicación.Entre los "actores clave" del plan de Borrell están EEUU, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, así como la UE, la Liga Árabe y la ONU, detalla el medio. Mientras tanto, las principales partes del conflicto no serían "obligadas a sentarse unas con otras" durante la Conferencia Preparatoria de Paz, que implica la hoja de ruta.En concreto, Israel y Palestina podrían no comunicarse hasta que les presenten un documento básico para posterior consideración. La denominada conferencia dispondría de un año para diseñar el marco del plan de paz.Como señala la publicación, en el proceso negociador Palestina estaría representada por la Autoridad Palestina (AP) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El grupo Hamás, que gobierna en el enclave palestino desde 2007 y lanzó el ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, no tendría derecho a tomar parte en las negociaciones.Aquí está el repaso de los 10 puntos de la hoja de ruta de Borrell para la paz en Oriente Medio:Dado que el documento se someterá inicialmente a consideración de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en una reunión del 22 de enero, la hoja de ruta aún está por ser presentada al público, procede del medio europeo.

https://sputniknews.lat/20240120/la-politica-de-biden-en-oriente-medio-no-va-muy-bien-1147548409.html

israel

palestina

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, israel, palestina, 🌍 europa, unión europea (ue), hamás, liga árabe, onu, josep borrell, política, 🌍 oriente medio