El 'boom' del oro: "Nicaragua vive el mejor momento de su historia"

"Ahora el minero artesanal y la pequeña minería con el gobierno [como] garante, logran que la broza que va entregar venga de la zonas autorizadas y no de las zonas de reservas naturales, que la entrega [la realizada] la persona que la procesa [extrae] y el industrial la recibe y procesa la broza, y ya el minero artesanal y el pequeño minero no necesita hacer uso de mercurio, de cianuro, de prácticas que no son las mejores", dijo el funcionario nicaragüense.