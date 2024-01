https://sputniknews.lat/20240122/las-universidades-en-eeuu-no-gozan-de-libertad-de-expresion-1147424063.html

"Las universidades en EEUU no gozan de libertad de expresión"

"Las universidades en EEUU no gozan de libertad de expresión"

La renuncia de Claudine Gay a la rectoría de Harvard es un ejemplo claro de la presión que ejercen algunos agentes con poder económico y mediático para acallar... 22.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-22T23:25+0000

2024-01-22T23:25+0000

2024-01-22T23:25+0000

internacional

💬 opinión y análisis

donald trump

bill clinton

israel

eeuu

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

universidad de harvard

sociedad

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/10/1147424348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cddf6d2158fc5a4aa36e1c1ba9392e1.jpg

El 2 de enero, solo seis meses y dos días después de asumir en el cargo, la politóloga y académica Claudine Gay, hija de migrantes haitianos, presentó su dimisión a la rectoría de la Universidad de Harvard en medio de una polémica por declaraciones supuestamente antisemitas —en el marco de la guerra de Israel en la Franja de Gaza cuyos bombardeos, hasta la fecha, han provocado la muerte de más de 24.000 palestinos— y de acusaciones de plagio.En un comunicado, la profesora de estudios gubernamentales y afroamericanos explicó que tomó la decisión después de una consulta con miembros de la Corporación Harvard —el órgano rector de la universidad— con quienes concluyó que su salida era lo mejor para el recinto universitario más antiguo del país norteamericano y por cuyas aulas desfilaron personajes de la talla del poeta y dramaturgo británico estadounidense Thomas Stearns Eliot —considerado uno de los autores cumbre de la poesía en lengua inglesa de todo el siglo XX— y el astrofísico y divulgador científico estadounidense Neil DeGrasse Tyson, alumno del aclamado y mediatizado astrofísico Carl Sagan.Frenar las críticas a IsraelEn entrevista con Sputnik, la académica y filósofa mexicana Diana Fuentes, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la renuncia de Gay, dado el contexto en el que se inscribe, "es un claro ejemplo de la enorme presión que están ejerciendo algunos agentes con poder económico y mediático muy fuerte en favor de cerrar toda posibilidad de crítica al genocidio en Gaza de parte del Estado de Israel". La dimisión de Gay, según los medios de comunicación, se remonta a la comparecencia de la profesora ante el Congreso de Estados Unidos —junto a las rectoras de la Universidad de Pensilvania y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Liz Magill y Sally Kornbluth, respectivamente—, para abordar el asunto del presunto incremento del antisemitismo en los campus norteamericanos.En ese escenario, la legisladora republicana Elise Stefanik —exalumna de Harvard que fue expulsada de un comité asesor por apoyar afirmaciones de Donald Trump sobre un presunto fraude electoral— le exigió a Gay que respondiera si las consignas que llamaban a una "intifada" —una insurrección palestina frente a los colonos israelíes— iban en contra de los códigos de conducta del recinto universitario.En respuesta, Claudine Gay aclaró que los discursos de odio le resultan "personalmente aborrecibles" y van en contra de "los valores de Harvard". No obstante, defendió el compromiso de la universidad con la libertad de expresión, aun cuando se trate de "opiniones que son objetables, ofensivas y llenas de odio", desatando las críticas de diversos sectores estadounidenses.Pocas semanas atrás, una coalición de cerca de 30 grupos estudiantiles publicó una misiva con su postura sobre el ataque sorpresa del movimiento palestino Hamás contra Israel ocurrido el 7 de octubre y la respuesta bélica del país hebreo. Según los medios, en la carta se realizaron declaraciones antisemitas.De inmediato, exalumnos y otros personajes poderosos criticaron con severidad el comunicado e incluso pidieron a la escuela que divulgara el nombre de los firmantes para agregarlos a una "lista negra".Por ejemplo, el exrrector de Harvard y exsecretario del Tesoro durante la Administración de Bill Clinton, Lawrence Summers, mostró su indignación y consideró que "el silencio de los dirigentes de Harvard, hasta ahora, junto con una declaración vocal y ampliamente difundida de grupos estudiantiles que culpan únicamente a Israel, ha permitido a Harvard parecer, en el mejor de los casos, neutral ante los actos de terrorismo contra el Estado judío de Israel"."Se trata, pues, de agentes de la comunidad judía norteamericana con un enorme capital y que, en este caso, se ejerce sobre un espacio que en apariencia tendría que ser (...) el lugar en el que la libertad de expresión tuviera lugar, es decir, en los espacios académicos", analizó la estudiosa mexicana, quien se ha especializado en filosofía política y pensamiento crítico. Un ejemplo de la desigualdad en EEUUEn términos más generales, Diana Fuentes observó que la sociedad estadounidense está atravesada por una desigualdad estructural que engloba, entre otros, el aspecto racial, de género y de clase, factores que, finalmente, se articularon en detrimento de Gay.Sin embargo, estima, las élites de la casa de estudios esperaban que Gay de forma automática se posicionara a favor de la comunidad judía, debido a su historia de persecución.De esa manera, apuntó Fuentes, cuando la ahora exrrectora se mantuvo a favor de la libertad de expresión, personajes tanto del Partido Demócrata como del Republicano le comenzaron a buscar plagios en su tesis doctoral, como para demostrar que no estaba capacitada para el cargo. "Ella es un ejemplo de que, [ante] una serie de desigualdades tan profundas como las que atraviesan a la sociedad norteamericana en un caso como este, siempre van a hacer alianza con los agentes más poderosos y aquellos que tienen la capacidad política y económica de ejercer presiones, y que no es el caso de ella, puesto que no hubo ningún sector de la comunidad afroamericana poderosa que saliera a respaldarla", agregó.Por todo lo anterior, la filósofa mexicana concluyó que el contexto en el que se suscitó la dimisión de Gay, es decir, en un espacio tan profundamente conservador como lo es Harvard —no en un sentido ultrarreligioso, xenófobo y supremacista, sino uno de corte más liberal, expresado en la política exterior estadounidense, que se reserva el derecho de intervenir en asuntos internos de cualquier país del mundo— no deja de ser satisfactorio para aquellos que ejercen poder político y económico. "El tema de fondo, yo creo, sí es la censura efectiva. En Estados Unidos hay mucha censura en muchos ámbitos: en el ámbito periodístico, de comunicaciones, incluso literario y religioso. La censura es algo que en la sociedad norteamericana es una constante y, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí sólo es su expresión en (...) la esfera de la proyección intelectual" del país, evaluó.

https://sputniknews.lat/20231112/el-conflicto-palestino-israeli-podria-afectar-hasta-a-la-universidad-de-harvard-1145654517.html

https://sputniknews.lat/20231022/los-candidatos-presidenciales-en-eeuu-proponen-castigar-a-los-estudiantes-por-su-apoyo-a-palestina-1145019204.html

https://sputniknews.lat/20230713/injustificable-y-alarmante-que-riesgos-supone-la-censura-en-redes-sociales-desde-washington-1141504347.html

https://sputniknews.lat/20221004/chomsky-eeuu-no-reconoce-que-israel-posee-armas-nucleares-aunque-no-hay-dudas-al-respecto-1131130445.html

https://sputniknews.lat/20240114/la-onu-califica-la-devastacion-de-gaza-como-una-mancha-a-nuestra-humanidad-y-alerta-de-hambruna--1147395484.html

israel

eeuu

palestina

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

💬 opinión y análisis, donald trump, bill clinton, israel, eeuu, universidad nacional autónoma de méxico (unam), universidad de harvard, sociedad, 📰 conflicto palestino-israelí, censura, palestina, franja de gaza, antisemitismo