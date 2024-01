https://sputniknews.lat/20240122/lavrov-aborda-el-suministro-de-armas-a-ucrania-en-la-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1147602161.html

Lavrov: Occidente empuja a Ucrania hacia el enfrentamiento con Rusia con una persistencia maníaca

"La realidad es que, a pesar del completo fracaso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el campo de batalla, los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev siguen empujándolo con persistencia maníaca a continuar el enfrentamiento militar sin sentido", afirmó.Kiev está atacando de forma metódica, despiadada y deliberada instalaciones puramente civiles en Rusia con armas suministradas por Occidente y los países occidentales no les preocupa en absoluto, agregó el canciller."A los mercaderes de la muerte no les preocupa en absoluto el hecho de que sus armas, incluidas las municiones de racimo y los proyectiles de uranio empobrecido, golpeen de forma metódica, despiadada y deliberada objetivos puramente civiles, como ocurrió con los ataques contra barrios residenciales de [la ciudad rusa de] Bélgorod el 30 de diciembre y ayer [el 21 de enero de 2024] contra el mercado y las tiendas de [la ciudad rusa de] Donetsk", declaró.Kiev revende algunas de "las armas suministradas por Occidente en el mercado negro"El ministro señaló que Kiev está revendiendo algunas armas occidentales en el mercado negro y es difícil imaginar que las capitales de Occidente no sean conscientes de ello. "En un intento de maximizar los beneficios del conflicto [en Ucrania], las personas responsables en Kiev simplemente están revendiendo algunas de las armas suministradas por Occidente en el mercado negro", subrayó. De acuerdo con el canciller, "se pueden encontrar suficientes anuncios de este tipo en la darknet". "Es difícil imaginar que esto esté ocurriendo sin el conocimiento y la participación de empresarios occidentales, porque, como se suele decir, una mano lava la otra", añadió el ministro ruso.El apoyo de Occidente obstaculiza el camino hacia la paz en UcraniaEn sus palabras, el camino hacia la paz en Ucrania se ve obstaculizado por el apoyo que los países de Occidente prestan a Kiev."Hoy es bastante obvio para la inmensa mayoría de los expertos imparciales que el factor clave que obstaculiza la búsqueda de una solución pacífica a la crisis ucraniana es el continuo apoyo de Occidente al régimen de Kiev", indicó Lavrov.Rusia nunca ha rechazado negociaciones con Ucrania, aseguró."Cabe recordar que nunca hemos renunciado (...) y siempre nos hemos mantenido dispuestos a negociar", declaró el canciller ruso.Respecto a la fórmula de paz propuesta por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Lavrov destacó que esta iniciativa y las propuestas similares son un "camino a ninguna parte" y lamentó que las promueva la ONU.La visita del ministro a la ciudad estadounidense de Nueva York se extenderá del 22 al 24 de enero. El canciller también participará en el debate abierto trimestral del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Próximo, incluido el conflicto entre Palestina e Israel.

