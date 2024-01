https://sputniknews.lat/20240123/como-funciona-el-sistema-de-poder-blando-chino-1147629780.html

¿Cómo funciona el sistema de poder blando chino?

¿Cómo funciona el sistema de poder blando chino?

El modelo chino combina acciones dentro y fuera del Estado, con el fin de fortalecer los elementos de la cultura del país asiático y filtrar la entrada de... 23.01.2024, Sputnik Mundo

Sin duda, China es una potencia económica. El país, que hace décadas tenía un alto índice de pobreza y cuyos productos se consideraban de mala calidad, ha conseguido invertir esta situación y hoy es un actor global crucial para la estabilidad de la geopolítica y la economía mundial.En los últimos años, Pekín ha logrado otro éxito: hacer de la cultura china un elemento crucial del poder blando chino, rompiendo la hegemonía del estilo de vida occidental propagado por EEUU y Europa. El logro forma parte de un empeño del Gobierno del presidente chino Xi Jinping, quien recientemente mencionó a la diplomacia cultural china como un instrumento clave de la política exterior. El objetivo es acercar China a otros pueblos a través de sus valores.En este contexto, el miembro fundador de la red Observa China y autor del libro Diplomacia cultural china: instrumentos para la estrategia de inserción internacional de China en el siglo XXI Paulo Menechelli explicó a Sputnik la fórmula del éxito de la diplomacia cultural china.¿Cuál es la diferencia entre poder blando y poder duro?Menechelli recuerda que los conceptos de poder duro y blando fueron creados por el politólogo estadounidense Joseph Nye. Mientras que el poder duro engloba el poder militar y económico como método de persuasión, el poder blando utiliza elementos culturales y de consumo. Cita como ejemplo los elementos utilizados por EEUU."El concepto de poder blando para Nye deriva de la cultura, cuando los países miran su cultura y expresan 'Vaya, qué cultura más guay, quiero hacer lo mismo, quiero seguir a ese país, quiero ser como él, quiero beber Coca-Cola, quiero ver películas de Hollywood y jugar al póquer'", afirmó.¿Cuándo empezó China a invertir en poder blando?Menechelli agrega que el gran hito de la inversión masiva de China en poder blando fue en la década de 2010, a raíz de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.Según sus palabras, Pekín decidió aumentar su inversión en poder blando porque consideraba que el país no había sabido "utilizar tan bien el capital que tenía con los Juegos Olímpicos". Y es que, aunque se esforzó en construir el estadio Nido de Pájaro y en celebrar unas impresionantes ceremonias de inauguración y clausura, el evento acabó marcado internacionalmente por las protestas."Hubo la cuestión del Tíbet, hubo la cuestión del dalái lama, hubo una serie de cuestiones políticas (...) [a las que] los medios de comunicación occidentales habrían prestado más atención (...) que al verdadero mensaje que China quería transmitir, en la interpretación china, (...) con las Olimpiadas, una idea de superación, de unidad y todo lo demás, de desarrollo que Pekín quería mostrar al mundo", opina el experto. Añade que desde entonces China ha invertido "muy fuertemente en sus medios de comunicación en el extranjero". "En 2012, por ejemplo, hubo la apertura de una oficina de CCTV [Televisión Central China], que es la gran cadena de televisión de China, en Kenia, en Nairobi, entonces [se puso en práctica la idea de CCTV África], y empezó una relación más estrecha con América Latina, por ejemplo. Incluso en EEUU hay una mayor presencia de medios [chinos]", recuerda. El investigador agrega que el objetivo de Pekín era seguir el ejemplo de los países occidentales, que suelen gastar mucho dinero en promover su cultura en el extranjero, y cita como ejemplo la Alianza francesa, "que tiene más de 120 años y es un instituto destinado a promover el francés, a promover la cultura del país, y el Gobierno francés gastó mucho en él".Según la opinión de Menechelli, aunque China aún no puede competir en igualdad de condiciones con la industria cinematográfica estadounidense, ha tenido éxito invirtiendo en empresas privadas como Huawei y Tencent, propietaria de TikTok, y en famosos videojuegos como League of Legends. Agrega que esto conduce al desarrollo de marcas, un elemento importante del poder blando."Si tuviera que hablar de una bebida de China, lo tendría difícil. Pero es más fácil hablar de una marca tecnológica (...). Así que creo que todos estos son elementos que demuestran que China ha estado invirtiendo constantemente y cada vez más [en poder blando]."¿Cuál es el objetivo del Instituto Confucio? En su opinión, otra arma del poder blando chino son los institutos Confucio, dedicados a divulgar la cultura china y que desde 2004 han ampliado su presencia en varios países, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, Menechelli afirma que Washington empezó a reaccionar ante la presencia china porque la considera una amenaza para su hegemonía."Ellos [China] tenían 500 Institutos Confucio en todo el mundo, (...) casi 130 estaban en Estados Unidos, así que [Estados Unidos] era el principal destino. Pero, especialmente durante la Administración [de Donald] Trump, hubo un cierre masivo de Institutos Confucio por razones políticas (...) y 100 de esos 130 Institutos Confucio fueron cerrados", explica.En sus palabras, lo mismo ha ocurrido con los medios de comunicación chinos, que han llegado a ser acusados de propagandistas. Esta tendencia, sin embargo, no ha afectado al cine."¿Por qué el cine es diferente? Porque China es el mayor mercado cinematográfico del planeta. Así que desde 2016 China tiene el mayor número de cines del mundo, y desde 2020 China es el mayor mercado cinematográfico del planeta en términos de taquilla, en términos de valor de taquilla. Y eso hace que Hollywood dependa mucho del mercado chino", considera.¿Cómo funciona el sistema chino? Menechelli explica que uno de los rasgos distintivos del poder blando chino es la fortísima presencia del Estado en la promoción de sus instrumentos."Nye, por ejemplo, señaló que hay demasiado Estado en el poder blando chino y que por eso no tiene tanto éxito fuera de China. Según él, lo que el Estado chino podría hacer para crecer, para fomentar el poder blando, sería quitarse de en medio y dejar que la propia sociedad civil se exprese, porque, para él, todo lo relacionado con el poder blando deriva en cierto modo de la sociedad civil", continúa.En sus palabras, esto ha suscitado algunas críticas a Nye, porque los valores políticos y la política exterior, en particular, "son esferas en las que el Estado tiene una presencia muy grande. Admitámoslo, la política exterior está dirigida en su mayor parte por el Estado, especialmente en EEUU".El experto añade que "en cualquier caso, en China, el Estado está presente en casi todas estas dinámicas, incluida la cultura". "Y esto nos lleva, quizás, al último gran hito que diferencia al poder blando chino, que es esta idea del poder blando bidireccional, el poder blando tanto hacia fuera como hacia dentro", opina.Según Menechelli, China se dio cuenta de la importancia de promover el poder blando internamente tras el ejemplo de Alemania Oriental."En su libro, Nye afirma que antes de que el Muro de Berlín fuera derribado, ya había sido infiltrado por la cultura estadounidense. Así que los alemanes de Berlín Este ya bailaban como Elvis Presley, [...] ya habían sido contaminados por la cultura de EEUU", explica Menechelli."Cuando estos textos [de Nye] fueron traducidos [...] al chino, muchos analistas chinos los tomaron como un libro de texto, diciendo (...) 'Tenemos que evitar que esto ocurra en China'", añade. El experto apunta que China ha creado así mecanismos para controlar el flujo de elementos culturales extranjeros en el país, especialmente los considerados con potencial desestabilizador."Este [el poder blando chino] restringe la entrada [en el país], determina lo que puede entrar, y al mismo tiempo también intenta reforzar lo que debe ser más publicitado o no, o lo que cuenta con el apoyo del Gobierno. Así que las películas, por ejemplo las que se proyectan, producen, filman y van al cine en China, todas tienen que tener el sello, el sello del dragón, que es el sello oficial de aprobación del Gobierno", agrega.Según Menechelli, esta "vía de doble sentido del poder blando" es difícil de concebir desde el punto de vista del análisis de la política internacional, pero tiene mucho sentido desde el punto de vista chino, dada la historia del poder blando estadounidense. "Pekín vio esto como una advertencia de la importancia de protegerse contra este imperialismo cultural [estadounidense]".Sin embargo, prosigue, "China no es ni mucho menos el único país que ha hecho o está haciendo esto" y señala que "existen algunos análisis sobre la aplicación de cuotas de pantalla en países europeos, incluso para frenar la presencia masiva de Hollywood en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial"."De todas formas, hay muchas cosas. El fortalecimiento de la industria cultural en Corea del Sur, por ejemplo, se produjo a finales de los años 80, cuando se rechazó la presencia masiva de la cultura estadounidense allí y se quiso proteger y promover la industria local. Hay mucho de eso. No es solo China quien lo hace, pero, de nuevo, la dimensión china quizá nos llame la atención sobre esto y nos haga ver esta idea de utilizar el poder blando con más interés que sólo el concepto original", indica.¿Cómo funciona el poder blando de Brasil en China?A la pregunta de si la cultura brasileña ha conseguido impregnar las barreras del "poder blando" de China, Menechelli asegura que uno de los ejemplos más clásicos es la introducción de la bossa nova en el país, pero también cita avances tras acontecimientos internacionales como el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. También señala las telenovelas brasileñas, especialmente La escrava Isaura, que, según él, ha tenido un gran éxito en China.Añade que el dúo de Milionário y José Rico también tuvo un gran éxito en el país, con la canción Nessa Longa Estrada da Vida (Por el largo camino de la vida), que adquirió popularidad en China a raíz de la película brasileña Na Estrada da Vida (En el camino de la vida), de Nelson Pereira dos Santos, de la que es la banda sonora."China estuvo cerrada al cine de Hollywood durante mucho tiempo, pero llegaban películas extranjeras, sobre todo de países que tenían cierta alineación, o películas que tenían una alineación con esa ideología de allí. Y un cine de contracultura en Brasil, en fin, Cinema Novo y demás, que era un cine que mostraba otro tipo de narrativas, era considerado allí [en China] en aquella época", explica Menechelli."La película [Na Estrada da Vida] tuvo mucho éxito, y la historia de esos dos tipos en un camión (...) tuvo repercusión en China. Milionário y José Rico van a China, y han habido muchas historias interesantes al respecto. Si busca en Google, siempre puede encontrar a Milionário y José Rico en China. Empezaron a dar conciertos con todas las entradas agotadas y hasta el día de hoy la gente en China menciona a Milionário y José Rico", añade.En cambio, señala que China también ha ido ampliando su presencia en Brasil, y cita como ejemplo la plataforma de streaming gratuita de películas China Zone, lanzada hace dos años en el país."Tenemos muchas exhibiciones de cine de China en Brasil, lo cual es muy bonito. (...) pero también queremos ver cada vez más cultura brasileña en China de forma más organizada. Al igual que China está muy dedicada a su diplomacia cultural, a promover su poder blando, es importante que esto ocurra también en el lado brasileño", explica Menechelli.El analista cree que Brasil pasó recientemente por un periodo de devaluación de la cultura, que incluyó la extinción del Ministerio de Cultura, pero que ahora el país está experimentando una vuelta al fomento de la cultura."Imagine lo que es promover la cultura brasileña en el exterior, cuando no se tiene en cuenta la importancia de la cultura dentro de Brasil. Pero ahora que volvemos a valorar la cultura, tal vez sea hora de invertir de nuevo en la promoción de la cultura brasileña en el exterior, en la valoración de la cultura brasileña", concluye el experto.

