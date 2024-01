https://sputniknews.lat/20240123/ex-ministra-de-seguridad-argentina-el-trafico-de-armas-no-se-controla-lo-suficiente-1147643328.html

Ex ministra de Seguridad argentina: "El tráfico de armas no se controla lo suficiente"

Ex ministra de Seguridad argentina: "El tráfico de armas no se controla lo suficiente"

Tras el conmocionante crimen de una niña de nueve años en la zona sur del conurbano bonaerense, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic se refirió a las... 23.01.2024, Sputnik Mundo

Ex ministra de Seguridad argentina: "El tráfico de armas no se controla lo suficiente" Tras el conmocionante crimen de una niña de nueve años en la zona sur del conurbano bonaerense, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic se refirió a las redes de criminalidad que sostienen los niveles de violencia. Por otro lado, hablamos sobre la caída en el poder adquisitivo de los jubilados.

La inseguridad en el conurbano bonaerense vuelve a ser portada de todos los diarios argentinos tras el aberrante crimen de Umma, una niña de 9 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Lomas de Zamora, a unos 17 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.El crimen tuvo lugar en la mañana del 22 de enero, cuando la niña salía de casa con sus padres —ambos efectivos de la Policía Federal Argentina— en su vehículo Ford Ka cuando la familia fue interceptada por un Toyota Corolla que intentó asaltarla. Inmediatamente se desató un tiroteo tras el cual falleció la menor, minutos después de ser trasladada a un hospital.En diálogo con Cara o Ceca, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic (2019-2021) sostuvo que "no se trata solo de encarcelar a los responsables, sino también de cómo prevenir. El gran desafío es cómo hacer para que una menor cantidad de personas estén dispuestas a matar por lo que sea, o a disparar por lo que sea".La Justicia confirmó la detención de uno de los sospechosos, mientras que otros tres continúan prófugos. El caso escaló hasta la cúspide del Gobierno al conocerse que Umma era hija de uno de los custodios personales de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La funcionaria expresó en sus redes sociales: "Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos".El ingreso de los jubilados, en caída libreTras idas y vueltas, el Gobierno nacional confirmó la prorrogación por dos meses de la fórmula de movilidad jubilatoria actual —que actualiza los haberes contemplando la recaudación y la evolución de los salarios formales—, lo que se traduce en una profunda caída del poder adquisitivo de los adultos mayores en el marco de una inflación récord que orbita el 20% mensual.En diálogo con Cara o Ceca, la abogada previsional Laura Kalerguiz remarcó que: "La jubilación mínima es de $105.000, que son menos de 100 dólares. El problema no se resuelve con el aumento, sino con una recomposición de los haberes que se degradaron escandalosamente en los últimos años".Ucrania, en una situación cada vez más complicadaEn el plano internacional, visitó el estudio el analista geopolítico Marcelo Montes para analizar la evolución en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el especialista, "se está hablando como nunca de una eventual derrota de Ucrania en el transcurso de este año".El experto remarcó que "que Ucrania use drones kamikaze demuestra que no tiene con qué. Lo hace para mostrarle a Occidente que todavía puede. La contraofensiva fue un fiasco".

2024

