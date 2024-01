https://sputniknews.lat/20240123/vamos-a-hacer-que-paguen-conmocion-en-argentina-por-el-asesinato-de-una-nina-de-9-anos-1147620401.html

"Vamos a hacer que paguen": conmoción en Argentina por el asesinato de una niña de 9 años

"Vamos a hacer que paguen": conmoción en Argentina por el asesinato de una niña de 9 años

La víctima era hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los asaltantes interceptaron el vehículo en el que viajaba la familia y se... 23.01.2024, Sputnik Mundo

Un nuevo hecho de inseguridad sacude al conurbano de la provincia de Buenos Aires: Umma, una niña de 9 años, fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de robo. La menor viajaba en el auto familiar junto a sus padres, ambos efectivos de la Policía Federal Argentina, cuando delincuentes armados intentaron asaltarlos y se desató un tiroteo.El crimen ocurrió el 22 de enero, a las 8:40 de la mañana, en la localidad de Villa Centenario, perteneciente al municipio de Lomas de Zamora, a unos 17 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.En principio, cuatro delincuentes armados a bordo de un Toyota Corolla negro interceptaron el Ford Ka en el que viajaba la familia. Los investigadores aún no corroboraron si los padres de la niña intentaron repeler a los criminales utilizando sus armas reglamentarias.Umma, que viajaba en el asiento trasero derecho del vehículo familiar, recibió un disparo en la nuca. Fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció minutos después.Personal de la policía local halló horas más tarde el vehículo en el que circulaban los delincuentes, que había sido abandonado en Villa Fiorito, también dentro de la localidad de Lomas de Zamora, a unos dos kilómetros del lugar del hecho. Uno de los sospechosos fue detenido horas después. Los demás responsables fueron identificados, pero continúan prófugos.El aberrante crimen suscitó la respuesta de la plana mayor del Gobierno. La primera en expresarse fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, personalmente afectada por el caso dado que el padre de la niña, Eduardo Aguilera, integra su custodia oficial.Minutos más tarde, el propio presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X que "los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron".El ataque no es el primero que sufren los vecinos de la zona, ubicada en una de las localidades más afectadas por la inseguridad. Apenas dos días antes un hombre había sido baleado por delincuentes que robaron su camioneta al salir de la residencia de su suegra. El hecho ocurrió a pocas cuadras del lugar donde fue asesinada Umma.La zona sur del conurbano bonaerense ya había concentrado la atención de todo el país cuando en agosto fue asesinada una niña de 11 años, tras ser atacada por "motochorros" antes de ingresar a la escuela en Punta Lara, en el partido de Lanús.Un flagelo incesante"Ciertas zonas del conurbano se han transformado en el Triángulo de las Bermudas: los delitos suceden y la mayoría de las veces no tienen cobertura. Paulatinamente se ha ido minimizando la violencia. Pareciera que la sociedad se ha ido acostumbrando a estos casos", dijo a Sputnik Martín Narducci, abogado penalista y periodista especializado en policiales.Según Narducci, el aumento de la criminalidad no se puede escindir de la "degradación social que ya conocemos en materia de pobreza y marginalidad"."El tipo de delitos se hizo cada vez más complejo: la idea de estar dispuesto a matar para robar se ha asentado en los últimos 20 años. En términos de la criminalidad, se dice que ya no hay 'códigos' entre los nuevos delincuentes, que se traduce en un desprecio por la vida", indicó el experto.El peso de la leyPocos días antes de asumir su cargo como ministra de Seguridad, Bullrich aludió a la aplicabilidad de la ley para combatir la criminalidad y restablecer el "orden" en el país."El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", aseguró la funcionaria en su cuenta de X.A este respecto, Narducci dio un contundente diagnóstico en torno a la inseguridad: "Si el delincuente no siente miedo es probable que estos hechos continúen", advirtió."Hoy en día las cárceles se parecen bastante a una universidad del delito: lejos de la reinserción social, muchos debutantes aprenden a delinquir dentro del establecimiento", examinó.La lectura del especialista no remite exclusivamente al grado de severidad de las penas para los delincuentes, sino a las dificultades del sistema judicial para abordar todos los casos.De acuerdo al abogado penalista, "la Justicia está absolutamente colapsada: los fiscales suelen tener unas 1.000 o 1.500 denuncias por turno, que dura dos semanas. A pesar de que no todos los funcionarios trabajan como deberían, es imposible abarcar tantos hechos".De acuerdo con datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y recogidos en el Cuarto informe sobre delitos y violencias en la provincia de Buenos Aires 2009-2021, elaborado por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, los casos de homicidios dolosos bajaron un 40,5% en la provincia de Buenos Aires desde 2009 a 2021. La tendencia se verifica en todos los departamentos judiciales del conurbano bonaerense "aunque con distintas intensidades", según señalan los investigadores. Respecto a la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en la mencionada jurisdicción, se ha registrado un descenso sostenido desde 2009 hasta la última medición en 2021.

