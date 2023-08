https://sputniknews.lat/20230809/tragico-asesinato-de-menor-suspende-la-campana-electora-argentina--1142439202.html

Trágico asesinato de menor suspende la campaña electoral argentina

Una niña murió luego de un robo de camino a su escuela y provocó que se cancelen los principales actos políticos por la conmoción, siendo la inseguridad uno de los principales reclamos de la sociedad. .

Este miércoles, una niña de 11 años, Morena Rodríguez, fue asesinada en Lanús, provincia de Buenos Aires, tras ser golpeada por dos “motochorros” para robarle el celular, cuando estaba por entrar a su escuela.Este hecho generó conmoción, y repercutió en la política: a un día del comienzo de la veda electoral, suspendieron sus actividades en señal de respeto. Pero más allá de este gesto, el resto de los días, los habitantes del conurbano deben vivenciar estos hechos de inseguridad sin respuesta alguna.Martín Olivera, vecino de la zona que acompañó a los padres de los compañeros de escuela de la víctima, dijo que esto era una cuestión de tiempo. “Hemos juntado firmas para pedir patrullajes a la hora de la salida, porque esto no es un hecho aislado. Esto se vive en Lanús y da impotencia saber que se podría haber evitado”.“A los delincuentes les tenemos identificados. Son gente joven, sabemos qué motos tienen y que es un grupo que viene acechando al barrio desde hace tiempo”, agregó.Cumbre por la AmazoniaEste ocho y nueve de agosto la ciudad de Belén en Brasil fue sede de la Cumbre Amazónica, de la que participaron los ocho países que poseen parte del bosque tropical más grande del mundo. Estos son, aparte del anfitrión, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.Dialogamos con Augusto Duran, especialista en Transición energética del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático [MOCICC] de Perú, quien asistió al evento como tantos otros militantes de la sociedad civil.Sobre los resultados de la cumbre, destacó que Se está empezando a pensar en la ciencia, en buscar información y tener un organismo de expertos que estudie los efectos del cambio climático en la región. Ahora no tenemos información unitaria y certera”.¿Qué tan secreto es el voto electrónico?En las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires se utilizará un sistema alternativo de votación que incorpora tecnológía, en donde las voluntades de los ciudadanos se plasman en una Boleta Única Electrónica, que las almacena digitalmente en un chip, pero también las imprime. De esta manera, se puede agilizar la carga de resultados y también evitar un fraude por hackeo, con el recuento definitivo a través de la lectura de la boleta.Sin embargo, esta medida generó suspicacias en expertos, que piden el regreso a la forma tradicional de votar. “Hay un deslumbramiento con lo tecnológico porque en lugar de usar papeles, hay luces de colores, lo que les permite a los políticos presumir de modernidad”, dijo a Cara o Ceca Enrique Chaparro, miembro de la fundación Via Libre y especialista en seguridad de los sistemas de información.“Uno de los principales problemas es que, al haber un dispositivo tecnológico de intermediario, no es sencillo determinar lo que sucede dentro de la máquina y los ciudadanos comunes estamos privados de comprobar el resultado”, subrayó.Además, alertó que sería posible determinar qué votó cada persona. “En este sistema, cada boleta tiene un chip con un número de serie único. Por eso, dos votos por el mismo candidato, terminan siendo distintos. En este sentido, se podría vulnerar el anonimato del voto”.

