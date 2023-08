https://sputniknews.lat/20230809/un-dificil-equilibrio-que-puede-esperarse-de-la-cumbre-amazonica-liderada-por-lula-1142402551.html

"Un difícil equilibrio": ¿qué puede esperarse de la Cumbre Amazónica liderada por Lula?

"Un difícil equilibrio": ¿qué puede esperarse de la Cumbre Amazónica liderada por Lula?

Brasil busca reforzar la defensa de la selva más grande del mundo junto a líderes sudamericanos en la nueva edición de la Cumbre Amazónica. El politólogo... 09.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-09T04:00+0000

2023-08-09T04:00+0000

2023-08-09T04:00+0000

américa latina

brasil

amazonia

amazonía

sociedad

medioambiente

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

deforestación

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/09/1142402990_0:133:1285:855_1920x0_80_0_0_d9f8f338c3d76c6c566699d2a9ba878a.jpg

La cuarta edición de la Cumbre Amazónica reune a los países sudamericanos del bloque socio-ambiental en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que permita proteger la selva amazónica así como generar empleo y riqueza para sus habitantes.El evento, retomado luego de 14 años en suspenso, comenzó este 8 de agosto en la ciudad de Belém, capital del estado de Pará (norte), con la presencia de presidentes y representantes de los países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA): Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.El objetivo central del evento, en el que también participaron comunidades indígenas y organizaciones sociales, es acordar una postura común en la estrategia de conservación y lucha contra la deforestación.Los acuerdos pactados durante la cumbre serán presentados como propuestas en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2023 (COP28) que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái."La intención es que los países que están en la región amazónica estén alineados en una política común, que involucre aspectos para controlar la deforestación y alguna cuestión más polémica, que algunos países no comparten, como qué hacer con la explotación de combustibles fósiles", apuntó Simoes.Otros intereses están ligados a la generación de empleo y soluciones para los pueblos originarios y comunidades que habitan la región, advirtió el especialista.Un cambio en la política ambiental: el desafío de LulaEl experto recordó que Lula da Silva posicionó la problemática ambiental como uno de los temas centrales para su administración. En ese sentido, no sorprende que el mandatario brasileño haya retomado la cumbre de jefes de Estado de los países signatarios de la OCTA.Para el experto, un cambio de rumbo en materia ambiental para Brasil fue el asunto que generó mayor expectativa internacional tras la victoria de Lula. Esto debido a que durante la administración de Jair Bolsonaro (2019-2023), "la deforestación creció muchísimo. No se hacía un control efectivo de la deforestación ilegal" en la Amazonía.De acuerdo a relevamientos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), durante la gestión de Bolsonaro aumentaron considerablemente las áreas deforestadas en la Amazonía, una situación que se está revirtiendo aunque lentamente.Explotación sostenibleLula da Silva defendió durante la presente cumbre la necesidad de alcanzar un "desarrollo sostenible" para la región. No es la primera vez que el mandatario aborda esta posibilidad, ya que ha asegurado que la Amazonía no debe ser un santuario natural intocable, sino que además de ser preservada debe generar riquezas.Para el politólogo, la posición de Lula se contradice con la política de Bolsonaro, que explotó los recursos de manera indiscriminada."Es necesario para países periféricos como los sudamericanos encontrar salidas que preserven la Amazonia, pero que puedan traer riquezas para la región", apuntó el experto.Responsabilidad globalEl Gobierno de Lula, que proyecta una deforestación cero para 2030, ha invitado a Alemania y Noruega a la cumbre, países desarrollados que contribuyen al Fondo Amazonía, destinado a preservar la mayor selva tropical del mundo."Desde la campaña de Lula estaba claro que la Amazonía no puede ser responsabilidad solamente de los países de la región", aseguró Simoes.El Fondo Amazonía, establecido en 2008 y administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, dejó recibir dinero de Alemania y Noruega en agosto de 2019, luego de que el Gobierno de Bolsonaro realizara cambios en la forma de gestionar los recursos del Fondo."¿Noruega no es esa que mata ballenas allí encima, en el Polo Norte? ¿Qué también explota petróleo allí? No tiene nada que ofrecernos; toma el dinero y ayuda a Angela Merkel a reforestar Alemania", ironizó entonces el exmandatario, quien advirtió que no aceptaría críticas de gobiernos extranjeros sobre la situación ambiental en dicha región.Algunas ausencias y presencias inesperadasLa Cumbre Amazónica no se realizaba desde 2009. En ese sentido, Simoes apuntó que la victoria de algunos gobiernos progresistas en la región y un interés más fuerte por la integración tras el liderazgo de Lula, pudo haber incidido en el retorno del evento. No obstante, varias fueron las ausencias en la cita regional: los presidentes de Ecuador y Surinam, Guillermo Lasso y Chan Santokhi, declinaron la invitación. El ecuatoriano argumentó "razones de política interna" que le imposibilitaban concurrir, mientras que Santokhi se excusó en que la cumbre coincidía con una celebración importante de su país.Para el experto la ausencia de Lasso expresa, además de la crisis que enfrenta el mandatario en su país, posibles desacuerdos medioambientales con el resto de líderes regionales.Por otra parte, el evento constituyó el primer viaje al exterior de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, luego de ocho meses de asumir su mandato.La mandataria, que no había recibido autorización del Congreso en sus solicitudes anteriores por la crisis interna que afronta el país tras la destitución de Pedro Castillo, pudo hacerlo en esta oportunidad, bajo el manto de una reglamentación que le permite continuar en funciones desde el exterior.

https://sputniknews.lat/20230808/cumbre-de-la-amazonia-entre-las-oportunidades-y-los-desafios-1142388401.html

https://sputniknews.lat/20230607/las-alertas-por-la-deforestacion-en-la-amazonia-caen-31-en-los-ultimos-cinco-meses-1140324316.html

https://sputniknews.lat/20230709/de-la-amazonia-debe-partir-la-revolucion-lula-y-petro-debaten-sobre-como-rescatar-la-selva-1141371284.html

brasil

amazonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

brasil, amazonia, amazonía, sociedad, medioambiente, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, deforestación, 💬 opinión y análisis