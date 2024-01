https://sputniknews.lat/20240123/la-cancilleria-rusa-tacha-de-crimen-la-intencion-de-letonia-de-deportar-a-rusos-1147644389.html

La Cancillería rusa tacha de crimen la intención de Letonia de deportar a rusos

La Cancillería rusa tacha de crimen la intención de Letonia de deportar a rusos

MOSCÚ (Sputnik) — La intención de Letonia de deportar a los ciudadanos rusos que no superen un examen de idioma letón para renovar su permiso de residencia es... 23.01.2024, Sputnik Mundo

A principios de enero de 2024, la Oficina de Ciudadanía y Emigración de Letonia declaró que 1.167 ciudadanos rusos corren el riesgo de deportación del país por no haber cumplido con los requisitos de la modificaciones de la Ley de Migración, es decir no superaron un examen de idioma letón (nivel A2) y no presentaron documentos para obtener un permiso de residencia. La portavoz agregó que "es una actitud descaradamente criminal hacia las personas, comparable, tal vez, con las atrocidades de los fascistas. Todos los implicados en esta atrocidad de la élite dirigente letona deben saber que Rusia no lo perdonará ni lo olvidará". Zajárova explicó que las modificaciones a la ley letona sobre migración abarcan a los ancianos rusos, muchos mayores de 60 años, y se les ha privado del paquete social mínimo y del acceso a la atención médica gratuita. Muchos de estos ciudadanos no tienen familiares, casas ni otro tipo de propiedad en Rusia, precisó la diplomática. Todos los ciudadanos rusos que se encuentren en esa situación recibirán la ayuda necesaria, se crearán para ellos las condiciones necesarias para una vida adecuada en Rusia, y nadie quedará abandonado a su suerte, aseguró la portavoz. En septiembre de 2022, el Parlamento letón aprobó enmiendas a la Ley de Migración, según las cuales la vigencia de los permisos de residencia permanente expedidos a los rusos expirará el 1 de septiembre de 2023. Para permanecer en Letonia, hay que solicitar el estatus de residente permanente en la UE y demostrar el conocimiento de la lengua oficial al nivel A2.

