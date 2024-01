https://sputniknews.lat/20240123/lavrov-indica-que-los-complejos-de-impunidad-y-superioridad-de-eeuu-estan-aumentando-1147635185.html

Lavrov indica que los "complejos de impunidad y superioridad" de EEUU están aumentando

Los complejos de superioridad e impunidad de Estados Unidos se han agudizado, aseveró el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. La actual Administración... 23.01.2024, Sputnik Mundo

Serguéi Lavrov destacó que la actual generación de políticos estadounidenses no ha aprendido ni una sola lección de la política inaceptable que empezaron a implementar tras el colapso de la Unión Soviética."El complejo de superioridad, el complejo de impunidad se está haciendo demasiado profundo. Quienes ignoraron la enorme cantidad de buena voluntad mostrada por [el presidente ruso Vladímir] Putin durante sus dos primeros mandatos simplemente dijeron: 'este tipo es tan agradable que nos lo guardaremos en el bolsillo'. Los que calcularon mal deberían reconsiderarlo todo. Por el contrario, lo que vemos es que la actual generación de políticos no ha aprendido ni una sola lección de la inaceptable política que Estados Unidos comenzó a promover tras el colapso de la Unión Soviética", declaró Lavrov a la cadena CBS.Además, el ministro ruso de Exteriores precisó que la actual Administración de Estados Unidos no pretende entablar un diálogo con Moscú."La Administración del presidente de EEUU no está interesada en mantener ningún diálogo político. Las excepciones, de vez en cuando, son los contactos sobre el tema de los intercambios, el funcionamiento de las embajadas de los países en Washington y Moscú, las misiones de los diplomáticos rusos en Nueva York. Pero nunca cuestiones políticas", enfatizó el canciller ruso.Al mismo tiempo, Lavrov subrayó que Moscú está dispuesto a escuchar a todas las partes interesadas en construir unas relaciones justas entre Rusia y Ucrania. Durante la entrevista, Lavrov también indicó que no cree que la situación en torno a Ucrania hubiera sido diferente si el exjefe de la Casa Blanca, Donald Trump, hubiera sido elegido presidente de EEUU.Previamente, Lavrov indicó en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que Occidente presiona a Ucrania con maniática persistencia para que continúe el enfrentamiento armado con Rusia. Los intereses del pueblo ucraniano en el conflicto con Rusia "no existían", sino que solo existen "los intereses de los anglosajones, de sus peones y de la podrida cúpula dirigente de Kiev", señaló.

