https://sputniknews.lat/20240124/el-azucar-cubano-cercado-por-el-bloqueo-de-eeuu-espera-tiempos-mas-dulces--videos-1147649703.html

El azúcar cubano, cercado por el bloqueo de EEUU, espera tiempos más dulces | Videos

El azúcar cubano, cercado por el bloqueo de EEUU, espera tiempos más dulces | Videos

Con el propósito de revitalizar el sector agroindustrial azucarero, tradicionalmente uno de los más importantes renglones de la economía en Cuba, las... 24.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-24T04:15+0000

2024-01-24T04:15+0000

2024-01-24T04:15+0000

economía

cuba

bloqueo económico contra cuba

azúcar

raúl castro

📈 mercados y finanzas

agroindustria

💬 opinión y análisis

cultivos

cosecha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/18/1147650285_1:0:1142:642_1920x0_80_0_0_a6b55d893e497e895a3579248ec9a96d.jpg

En declaraciones a Sputnik, Pedro Luis Martínez Perdomo, jefe de Grupo de Caña del grupo azucarero AzCuba, reconoció que la industria precisa de inversión extranjera. Mencionó además la existencia de convenios con Moscú para la modernización del ingenio Uruguay, ubicado en la céntrica provincia de Sancti Spíritus.El experto mencionó asimismo, que la inversión foránea podría ser la clave para retomar los valores de producción de años anteriores, en medio de varias dificultades que atentan contra este sector.El 6 de enero último fuentes oficiales confirmaron que solo 11 de los 22 centrales azucareros están operativos durante la actual zafra azucarera —iniciada el 6 de diciembre—, como consecuencia de deficiencias técnicas en las fábricas detectadas de manera tardía, pues no contaban con los lubricantes para las pruebas en las fechas planificadas.Igualmente, la baja disponibilidad de combustibles y problemáticas asociadas a las inclemencias del tiempo retardaron los cortes, otros motivos de la demora de la molienda 2023-2024. No obstante, la producción garantizará los consumos de la canasta básica familiar normada, la demanda social, las empresas mixtas y demás sectores de la economía.¿Qué pasa con la agroindustria azucarera?El sector azucarero pasa actualmente por un proceso de transformación, luego de un lustro con una producción limitada, refirió Martínez Perdomo.La merma en el rubro se debe, entre otras causas, al impacto del bloqueo de Estados Unidos y las consecuencias negativas asociadas, como la imposibilidad de adquirir fertilizantes y herbicidas, y la falta de combustible durante la cosecha y la zafra en general.Por ello, en 2021, el General de Ejército Raúl Castro propuso al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros la elaboración de una propuesta de medidas para "salvar" la industria azucarera cubana, sus derivados y la generación de energía.Luego, surgió un grupo temporal de trabajo encargado de elaborar la estrategia — aprobada en el Pleno del Comité Central del Partido ese mismo año—, que incluye acciones financieras y bancarias, medidas de financiamiento y de logística, gestión empresarial y potencial humano, y ciencia, tecnología e innovación.Martínez explicó que las 93 medidas aprobadas para reanimar el sector surgen a partir de "un grupo de trabas que no permitían desarrollarnos desde el punto de vista financiero y la adquisición de recursos". Por tanto, esas acciones favorecieron el encadenamiento de empresas y las bases productivas en la incorporación de nuevos equipos y tecnología.Se ha potenciado, asimismo, el uso de los medios biológicos y los bioproductos, como el nutriente FitoMas-E, elaborado por el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (Icidca) y obtenido a partir de los desechos de la industria azucarera, con efectos como desarrollar raíces, tallos y hojas y mejorar la nutrición.El recuerdo de una potencia azucareraJosé Antonio Lovelles Chávez, extensionista de la Empresa Azucarera Jesús Sablón Moreno, en la occidental provincia de Matanzas, comenzó su vida laboral vinculada a la industria azucarera en enero de 1978, recién graduado de técnico medio en el cultivo de la caña en la Empresa Azucarera Australia. Posteriormente, ocupó responsabilidades como jefe de producción y director.En aquel entonces, "prácticamente todos los equipos y la maquinaria procedía de la Unión Soviética, también nos ayudaban en las reparaciones y piezas para mantener las máquinas activas. Periódicamente, entraba tecnología nueva en reemplazo de las unidades más deterioradas, sumado al suministro constante de combustible", explicó Lovelles a Sputnik.En 1970 la mayor de las Antillas exhibió el récord de producción de 8,6 millones de toneladas de azúcar. Durante la década de 1980 mantuvo los niveles por encima de los ocho millones de toneladas y en 1989 el país caribeño era uno de los principales exportadores de azúcar en el orbe.No obstante, tras la caída del Campo Socialista, "el proceso fue inicialmente un poco difícil, entramos en el período especial [nombre dado a la etapa de crisis económica desde comienzos de la década de 1990], reutilizamos aquellas piezas que habíamos cambiado y comenzaron las dificultades para la entrada de recursos".De acuerdo con Lovelles, esa empresa matancera logró hace más de una década cambiar la tecnología por una procedente de Brasil, si bien mantenían implementos procedentes de la URSS, entre ellos, los tractores MTZ 80 y Yumz, y tras la aprobación de las 93 medidas se decidió la entrega de tractores nuevos marca Belarus —fabricados en Minsk, Bielorrusia— a las unidades productoras.El entrevistado recordó, asimismo, el denominado Proyecto Vitrina, implementado hace más de una década, para la introducción de modernas tecnologías agroindustriales en la búsqueda de una empresa de nuevo tipo, a partir de producciones menos costosas, mayores volúmenes de azúcar y eficiencia.El experto subrayó que el primer año elevaron en 10 toneladas la producción y luego mantuvieron una estabilidad de 72 toneladas por hectárea durante seis años.Pero, desde hace aproximadamente un lustro, el recrudecimiento de las medidas aplicadas por Estados Unidos a Cuba determinó, entre otras causas, atraso en la reposición de las cepas, aumento de áreas vacías, inestabilidad en la siembra, disminución del rendimiento y problemas en el control de las malezas.Según datos oficiales, en la zafra 2021-2022, 36 centrales produjeron 480.000 toneladas de azúcar, y durante el período 2022-2023 la cifra fue de 350.000 toneladas, 100.000 menos de lo previsto.A este respecto, es opinión de Martínez que el sector azucarero de la isla cuenta con la experiencia y los saberes necesarios para mejorar la producción. Lo crucial para llevarlo adelante es la inversión extranjera.En este sentido, la inversión extranjera forma parte del progreso del sector con presencia en tres plantas en operaciones, el impulso de 16 proyectos y la modernización de plantas productoras con tecnologías de China, Brasil y Rusia.

https://sputniknews.lat/20231031/de-las-cosas-mas-crueles-que-existen-el-bloqueo-de-eeuu-golpea-la-soberania-alimentaria-de-cuba-1145265836.html

https://sputniknews.lat/20210204/sorpresa-para-la-cia-como-el-azucar-y-el-dinero-sellaron-la-alianza-entre-cuba-y-la-urss-1094330464.html

https://sputniknews.lat/20240101/para-cuba-el-2024-resultara-un-ano-dificil-pero-no-sera-imposible-salir-adelante-1147024745.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, bloqueo económico contra cuba, azúcar, raúl castro, 📈 mercados y finanzas, agroindustria, 💬 opinión y análisis, cultivos, cosecha, inversiones