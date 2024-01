https://sputniknews.lat/20240124/era-una-mala-idea-para-cualquier-proyecto-que-gana-milei-al-desistir-de-privatizar-ypf-1147646810.html

"Era una mala idea para cualquier proyecto": ¿qué gana Milei al desistir de privatizar YPF?

Que el presidente argentino, Javier Milei, haya resuelto finalmente no avanzar en la idea de privatizar la petrolera estatal YPF devuelve al proyecto económico del libertario la posibilidad de contar con una de las principales fuentes de dólares que en la actualidad tiene la economía argentina.A pesar de que la venta de YPF a manos privadas —actualmente es una sociedad anónima con el 51% de las acciones en manos del Estado— había sido una de las propuestas de campaña, el mandatario argentino decidió retirar a la petrolera de las privatizaciones previstas en la denominada Ley Ómnibus.Si bien la exclusión de YPF del listado de compañías a privatizar se dio en el marco de una negociación con gobernadores provinciales para asegurar la aprobación del proyecto, mantener a YPF como empresa de mayoría estatal tendrá un impacto positivo para la economía argentina.El especialista recordó que Argentina sufre un déficit energético heredado de las privatizaciones de la década de 1990 pero que estalló a partir de 2011, siendo una de las causas que llevaron al entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a avanzar en la reestatización de YPF, hasta entonces manejada por la española Repsol."Retomar el sendero del déficit es una mala idea"Kofman destacó la importancia de YPF no solo para la generación de dólares a través de exportación de energía, sino para evitar que los dólares generados por el sector exportador vuelvan a perderse en comprar energía al exterior. "El incremento de las inversiones en la producción hizo que en parte se revierta ese déficit energético y retomar el sendero del déficit es una mala idea en cualquier escenario de estabilización", subrayó.El economista señaló, además, que una privatización no hubiera logrado contrapesar esto, dado que "la posible entrada de dólares que vendría por la privatización es poca en relación al valor real de las acciones, que están subvaluadas", y al valor estratégico que tiene la empresa energética para Argentina.En ese sentido, Kofman remarcó que "el sector energético está llamado a ser uno de los principales sectores para alterar este escenario de déficit comercial y de falta de dólares para la economía".Kofman explicó que, en el contexto económico actual argentino, "las exportaciones tradicionales de productos agropecuarios hoy se muestran insuficientes", por lo que el país requiere el apoyo de sectores que han incrementado su capacidad de exportar productos, como lo es el sector energético, gracias al desarrollo del yacimiento de gas natural Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén.En efecto, solo entre enero y octubre de 2023, Argentina exportó hidrocarburos por 3.788 millones de dólares gracias a la producción de Vaca Muerta. Según cifras oficiales, la cifra representó un 166% más que en el mismo período de 2019.Kofman señaló que, además, la existencia de YPF como empresa estatal también redunda en beneficios para empresas privadas, que requieren de su actividad para concretar sus negocios."Es importante entender que YPF no actúa sola en el sector sino que interactúa con otras compañías privadas con las que tiene emprendimientos conjuntos. No cumple un rol de desplazar a la actividad privada sino, por el contrario, incluirlas en áreas en las que de otra manera no podrían operar porque no tienen la capacidad de YPF", sostuvo el economista.Por eso, remarcó que la existencia de YPF no solo es positiva para el Gobierno en su plan de sostenibilidad de la economía sino también "la necesitan las empresas del sector para seguir operando".

