Las fuerzas estadounidenses derriba dos misiles antibuque de los hutíes de Yemen

Las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron dos misiles hutíes antibuque que representaban 'una amenaza inminente' para los barcos que circulan por el mar... 24.01.2024, Sputnik Mundo

Dichos misiles apuntaban hacia el sur del mar Rojo y estaban listos para ser lanzados, según las autoridades del país norteamericano, las cuales precisaron que neutralizaron los proyectiles a primera hora del 24 de enero (hora de Yemen). El Pentágono aseguró que este tipo de acciones "protegen la libertad de navegación", en lo que fue un ataque más contra suelo yemení a pesar de los llamados previos de las Naciones Unidas a detener las agresiones en esta zona del Oriente Medio, pues podrían poner en riesgo a la población civil. Un día antes también hubo otro intercambio de fuego entre las milicias hutíes y el Ejército estadounidense. Primero, un buque carguero militar de Estados Unidos en el golfo de Adén fue agredido por el grupo rebelde. Después, Washington y sus aliados bombardearon posiciones estratégicas hutíes en Yemen. El movimiento Ansarolá (hutíes), que controla una parte de Yemen, proclamó el 19 de noviembre que atacará cualquier barco relacionado con Israel, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar.Numerosos ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra navegantes en el mar Rojo empujaron a grandes compañías navieras a desviar sus barcos a rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte.El 18 de diciembre, Estados Unidos puso en marcha la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con la participación de más de 20 países, para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes.Desde mediados de enero, Washington lanzó en coordinación con el Reino Unido y otros aliados varias rondas de ataques contra objetivos de Ansar Alá en Yemen. Los hutíes califican esos bombardeos como una barbarie terrorista y una agresión premeditada que no tiene justificación.

