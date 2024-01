https://sputniknews.lat/20240124/primer-paro-general-contra-milei-en-argentina-quiere-tumbar-100-anos-de-derechos-1147679029.html

Primer paro general contra Milei en Argentina: "Quiere tumbar 100 años de derechos"

Primer paro general contra Milei en Argentina: "Quiere tumbar 100 años de derechos"

El Gobierno de Javier Milei es testigo de una huelga de trabajadores, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en respuesta a sus medidas... 24.01.2024, Sputnik Mundo

Sindicatos, movimientos sociales y autoconvocados se movilizan este 24 de enero al Congreso de la Nación para rechazar las medidas de ajuste del ejecutivo de Milei que se están tratando en el recinto, como la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU), que marcan el rumbo del nuevo gobierno."Todo el mundo está manifestando, es una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. Esto refleja el gigantesco ataque de Milei a la población y por eso se han unido sectores distintos para frenar su ley 'Bases' y su megadecreto, que tumban los derechos conquistados en 100 años", dijo a Cara o Ceca Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, desde la manifestación.Por su parte, el analista político Lucas Raffo, opinó en diálogo con Cara o Ceca, que "Milei le arrancó este paro a la CGT por la cantidad de cambios que quiere generar en tan poco tiempo. El cuestionamiento que se le hace es por qué no hicieron un paro durante la gestión anterior, cuando también se deterioraban las condiciones de los trabajadores".Además, se refirió al rol del peronismo, que se muestra como la oposición mayoritaria más reacia a negociar con el equipo de Milei. "Se encaminan hacia una redefinición de su posicionamiento en ciertos debates que vienen en Argentina, como la modernización del sistema laboral. Su desafío es dar el debate para que esto no implique la pérdida de derechos".Rechazar los BRICS, una decisión en disputaLa Cancillería argentina decidió no ingresar a los BRICS, el bloque económico encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tras su invitación a mediados del año pasado. La declinación a la propuesta es repudiada por muchos sectores de la política argentina y, en consecuencia, un grupo de diputados peronistas emitieron un comunicado expresando su deseo de que el país forme parte del grupo.Oscar Laborde, director del Instituto de Estudios de América Latina y ex embajador argentino en Venezuela, dijo en Cara o Ceca que "a pesar de toda la justificación ideológica que le da Milei, es un error como país no entrar, porque efectivamente el motor actual de la economía mundial está plantado en los BRICS"."Hay 30 países que han solicitado en esta última ocasión ingresar a este selecto grupo, que solamente puede ayudar a los que se incorporan, porque tienen un banco predispuesto a hacer préstamos multimillonarios a estos países. Sin embargo, incomprensiblemente para la mayoría, el Gobierno mundial le dice que no", agregó.

