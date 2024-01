Sin Argentina, ¿cuál es el país latinoamericano favorito para ingresar en los BRICS?

https://sputniknews.lat/20240117/sin-argentina-cual-es-el-pais-latinoamericano-favorito-para-ingresar-en-los-brics-1147441003.html

La negativa del presidente de Argentina, Javier Milei, de incorporar el país a los BRICS ha dificultado los esfuerzos de Brasil por equilibrar geográficamente...

La propuesta de la ampliación de los BRICS empujó a Brasil a garantizar la representación latinoamericana en lo que se convertiría en los BRICS+. En la 15.ª Cumbre del bloque, celebrada en agosto del año 2023 en Johannesburgo, se anunciaron los seis nuevos miembros: Argentina, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.Sin embargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, renuncia formalmente al ingreso, tras señalar claramente su alineamiento con Estados Unidos desde su campaña electoral. Una vez que peligró la representatividad ofrecida por Brasil, empezaron a surgir nuevos actores latinoamericanos dispuestos a integrarse en el bloque.El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue el primero en pronunciarse al respecto. En recientes declaraciones, el mandatario afirmó que "el bloque BRICS es el futuro de la humanidad" y agregó que la inclusión de Venezuela en los BRICS+ sería importante para el desarrollo de grandes mercados para los productos venezolanos, así como los logros políticos, sociales, institucionales y culturales de las grandes civilizaciones que componen este grupo.La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) e investigadora del BRICS Policy Centre Ana García comenta a Sputnik que la existencia de los BRICS es importante para Maduro, ya que el bloque ofrece un contrapunto al poder preponderante ejercido por EEUU.Venezuela lleva tiempo proponiendo su adhesión a los BRICS y cuenta con importantes socios en el bloque, como Brasil, China y Rusia. Sin embargo, "el país está en una situación muy delicada, porque está siendo embargado por EEUU, que ciertamente se ha frenado por el interés del petróleo en el país", afirma al respecto a Sputnik la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) Regiane Bressan.Incluso con los "contras" presentados, Bressan cree que la entrada de Venezuela en el bloque en una futura ronda dependería del apoyo de Brasil. A su vez, García opina que la asociación consolidada con Brasil, China y Rusia le da a Venezuela la posibilidad de ingresar al bloque en el futuro, especialmente en ausencia de Argentina.¿Quiénes son los candidatos favoritos para ocupar el puesto de Argentina en los BRICS?García señala que Uruguay sería el primero en la fila, en caso de existir una vacante para sustituir a Argentina."Un país que naturalmente ya está a bordo es Uruguay, porque forma parte del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Si pensamos de forma más inmediata, no por sus grandes reservas minerales o sus vastas tierras, que generarán mucha producción agrícola, sino por su representatividad en el banco, este socio podría ser Uruguay", opina la investigadora. García explica que Uruguay es un "paraíso fiscal dentro de Sudamérica, un centro financiero importante" y, como ya se ha sumado al proceso de expansión del Banco de Desarrollo, podría hacer lo mismo que Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos al adherirse también al bloque económico.En la opinión de Bressan, el principal favorito para este puesto es Colombia, que, según sus palabras, ya está estudiando la posibilidad y en los últimos años ha apostado fuerte por la Alianza del Pacífico."La Alianza del Pacífico es una alianza que incluye a México, Chile, Perú y Colombia. Cuando fue fundada hace 12 años, en 2012, los países miembros estaban gobernados por la derecha. Hoy, están gobernados por progresistas. Como resultado, Colombia comenzó a considerar unirse al bloque BRICS", explica.La profesora también destaca que, a pesar de la estrecha relación histórica del Gobierno colombiano con EEUU, ve una mayor posibilidad de distancia entre los países."El presidente [de Colombia] Gustavo Petro quiere revisar la política exterior del país. De hecho, Colombia, por ejemplo, ya está jugando un papel de liderazgo en la escena medioambiental, algo de lo que no se ocuparon los gobiernos anteriores. Ya está mostrando un esfuerzo por acercarse cada vez más, no solo a los Estados sudamericanos que limitan con el país, sino también a los países BRICS", plantea Bressan.Para que la participación de Colombia en el bloque se realice, Bressan subraya que necesitará un "empujón" de Brasil, destacando el protagonismo de este país en la discusión.Mercosur-BRICS: ¿una alianza alternativa?En la opinión de Bressan, esa posibilidad podría existir, al tiempo que se está estudiando un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea."Los BRICS podrían, por ejemplo, llegar a un acuerdo con Mercosur. Quizás no todos los países del Mercosur estarían interesados en unirse a los BRICS, pero una alianza entre los dos bloques podría ser más fácil y traer prosperidad a corto o medio plazo", considera.La profesora cree incluso que esta posibilidad es más factible y menos burocrática que una amalgama de países individuales. "Creo que es más fácil para los bloques aplicar acuerdos con los BRICS", resume.Bressan añade que con Dilma Rousseff como presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el compromiso de Brasil con el bloque, esto podría dar un impulso a los acuerdos entre el dicho organismo y Mercosur.Los BRICS: ¿cuáles son los criterios de ingreso?García explica que la importancia geopolítica, la ubicación, el potencial de producción energética y la industrialización se consideran criterios posibles para solicitar un puesto en el bloque. Para la profesora, además del consenso, los países fundadores tienen otras "cartas en la manga" en la evaluación económica que son importantes.En cualquier caso, el factor predominante en la composición de los BRICS es "la cuestión político-ideológica", afirma. En otras palabras, el contrapunto a la posición de los países del norte global es una posición muy clara. "Esto fue muy evidente cuando Brasil, como uno de los países fundadores de los BRICS, a la hora del conflicto ucraniano, optó por no posicionarse y fue muy criticado por Europa y EEUU", agrega Bressan, señalando la sinergia política como fundamental para el funcionamiento del bloque y el posible ingreso de nuevos miembros.

