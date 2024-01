https://sputniknews.lat/20240125/eeuu-compra-armas-rusas-a-ecuador-y-en-america-latina-para-enviarlas-a-ucrania-1147716486.html

EEUU compra armas rusas a Ecuador y en América Latina "para enviarlas a Ucrania"

EEUU compra armas rusas a Ecuador y en América Latina "para enviarlas a Ucrania"

Estados Unidos está comprando armas en diversos continentes y naciones, como Ecuador, para entregarlas a Ucrania, comentó para Sputnik Andrey Koshkin... 25.01.2024, Sputnik Mundo

De igual manera, expuso que, de concretarse esa venta o transferencia de armas de Quito a Washington, violarían el derecho internacional."Desde el punto de vista del derecho internacional, sería una violación transferir a una tercera parte equipos militares que Ecuador hubiera comprado a la Federación de Rusia. Ambas partes firmaron un acuerdo el 27 de noviembre de 2008, cuyo artículo cuatro establece que la transferencia de equipos militares obtenidos como resultado de la cooperación técnico-militar bilateral a un tercero es inadmisible sin el consentimiento previo por escrito" por parte de Moscú, expuso.Sin embargo, esto no ocurrió, especialmente porque el pasado 10 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció sin dar previo aviso que su país intercambiaría con Estados Unidos "la chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno" a finales de este mes.Ante ello, el experto se mostró escéptico sobre los dichos de Noboa acerca de que los equipos militares sean "chatarra".Según el especialista de la Asociación de Politólogos Militares, la acción del Gobierno ecuatoriano abre la puerta para considerar a la nación latinoamericana como "inamistosa"."En futuras interacciones tendremos en cuenta esta impropiedad que se ha producido en violación del artículo cuatro del Acuerdo 27 (...). La pelota está de nuestro lado y podemos poner la mira en cualquier área [de cooperación] en nuestra relación, así como tomar medidas diplomáticas, económicas y de otra índole", subrayó.El pasado 24 de enero, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, informó en rueda de prensa que su país puede "vender", "regalar" o "intercambiar" el equipamiento militar comprado a Rusia que actualmente no sea operativo.Según Sommerfeld, Quito tiene un acuerdo con el Gobierno estadounidense para entregarle equipamiento "que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador". Para la ministra, esta decisión de Ecuador "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal".Días más tarde, puntualizó que esto es parte del acuerdo de cooperación con EEUU. "Justamente, una de las formas de cooperar es que el equipamiento que no está operativo se lo pueda entregar [a Washington], a cambio de recibir un equipamiento que esté operativo y que atienda las necesidades actuales que tiene el Ecuador en materia de seguridad", manifestó la canciller en entrevista con la televisora local Teleamazonas.La funcionaria detalló que también se le ha comunicado al embajador ruso en Ecuador, Vladímir Sprinchán, que es un derecho que tiene el país latinoamericano de intercambiar ese equipamiento.Las declaraciones de Sommerfeld ocurren después de que Estados Unidos expusiera que aumentará la presencia de su personal del FBI en el país sudamericano, además de que entregará "equipos de seguridad" a Ecuador, en el marco de la crisis de violencia que enfrenta la nación latinoamericana a causa del crimen organizado.Entre el material que transferirá Washington a Quito hay "más de 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos de seguridad y respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa", según un comunicado de la Casa Blanca.Sin embargo, el Gobierno de Rusia advirtió recientemente a Ecuador de abstenerse de transferir el material ruso a Estados Unidos por considerar que sería una violación del derecho internacional, al tiempo que dañaría las relaciones bilaterales. En particular, el Servicio Federal para la Cooperación Técnico-Militar ruso, en su comunicado emitido esta semana sostiene que Quito violaría el artículo cuatro del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la cooperación técnica y militar.

