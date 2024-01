El Gobierno argentino menosprecia el paro: “Fue un fracaso, la gente no acompañó”

https://sputniknews.lat/20240125/el-gobierno-argentino-menosprecia-el-paro-fue-un-fracaso-la-gente-no-acompano-1147717136.html

25.01.2024

Este miércoles se realizó el primer paro general contra las medidas socioeconómicas de Javier Milei. Sobre la convocatoria, oposición y oficialismo tienen visiones opuestas; para este último fue un fracaso.Por su parte, el diputado peronista Eduardo Valdés, ponderó la manifestación y dijo que “el paro fue multitudinario inclusive en las las localidades donde a Milei le fue muy bien, como Córdoba o Mar del Plata. Y a la noche además hubo cacerolazos, así que la expresión de protesta fue muy importante”.Sobre el avance de la ley “Bases”, Zago adelantó que “si todo sale bien, vamos a poder sesionar el martes y cuanto antes enviar el proyecto al Senado para que el Poder Ejecutivo pueda trabajar pronto con los cambios”.Piden explicaciones a Milei por abandonar BRICSUn grupo de diputados de Unión por la Patria le pidieron al gobierno entrante argentino que fundamente por qué rechazó la invitación del bloque económico BRICS+, compuesto principalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a formar parte.“Todo lo que ha pasado con el tema BRICS es un bochorno. La decisión fue desconcertante y ha ofendido a importantes socios comerciales como Brasil, China y Rusia. Además, nos deja afuera del Banco de Desarrollo del bloque, que apunta a la construcción de un nuevo sistema financiero basado en la producción. Ideologizar estas decisiones solo perjudican al al país y vamos a seguir insistiendo para que Argentina esté dentro”, dijo Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria.Asimismo, afirmó que esta posición no es unánime en el oficialismo y que hay internas. “Esta fue una decisión unilateral de Cancillería y no están todos de acuerdo. Es más, el propio ministro de Economía Caputo está disconforme con esta posición”.Por último, advirtió que si el Gobierno continúa descuidando a China, se van a ver afectadas gravemente las relaciones bilaterales. “¿Cómo van a renovar el Swap [acuerdo de intercambio de monedas] si Milei solo le faltan el respeto? Dio vergüenza ver a [Diana] Mondino [actual canciller] reunirse con representantes de Taiwán. Son reacciones lógicas. Esto va a afectar sin ninguna duda el comercio con China”.Boric logra avance en la reforma de pensiones de ChileEn busca de una victoria, el oficialismo chileno logró que este miércoles la Cámara de Diputados aprobara en general el proyecto que modifica el sistema de pensiones, con 84 votos a favor, 64 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, sufrió un revés en una parte clave de la iniciativa que aumentaba un 6% la “cotización obligatoria” [aporte jubilatorio], pero a cargo de los empleadores.“Las AFP [asguradoras de fondos de pensiones] han sido cuestionadas por las bajas pensiones y su rédito con los fondos. Este gobierno plantea su fin y pasar a una administración estatal, pero esto no está asegurado: en el Senado, el oficialismo está empatado con la centroderecha”, agregó.

