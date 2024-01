https://sputniknews.lat/20240126/la-habana-vibra-al-ritmo-del-jazz-los-musicos-cubanos-han-hecho-un-grandioso-aporte-1147722271.html

La Habana vibra al ritmo del jazz: "Los músicos cubanos han hecho un grandioso aporte"

La Habana vibra al ritmo del jazz: "Los músicos cubanos han hecho un grandioso aporte"

Una nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza convierte a La Habana en la capital mundial del género, entre el 21 y el 28 de enero. El evento reúne a... 26.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-26T04:45+0000

2024-01-26T04:45+0000

2024-01-26T04:45+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

📝 reportajes

sociedad

la habana

cuba

música

jazz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/19/1147723036_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_eb5aa2d06a58fbb4a2ff06830268f3ce.jpg

Además de la habitual oda al género, surgido en la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos y muy arraigado en la nación caribeña desde la primera mitad del siglo XX, el Festival Jazz Plaza 2024 comprende conciertos dedicados a la trova, la música popular bailable, los cantos yorubas y el soul. A ello se suma una variedad de homenajes, presentaciones de discos, coloquios, talleres y exposiciones fotográficas.A propósito del espectáculo, el músico destacó que "cuando tenemos la pasión y el deseo de hacer las cosas, es posible materializar esas propuestas. El BNC aceptó, lo cual me dio mucha alegría, y Viengsay Valdés, su directora, dio la sorpresa de que bailaría en esa oportunidad. Son bailarines muy jóvenes en la interpretación de una coreografía de Raúl Reinoso", expresó Fonseca.La prestigiosa compañía estrenará la pieza Apparatus, creada por Reinoso —primer bailarín del grupo Acosta Danza, dirigido por el reconocido Carlos Acosta—, a partir de la música de Fonseca, durante la gala final, el 28 de enero, que también incluirá a los Muñequitos de Matanzas, el cantante Mayito Rivera y los instrumentistas Roberto García (trompeta) y Andrés Coayo (percusionista), entre otros.La herencia del Buena Vista Social ClubEl espectáculo Estrellas de Buena Vista y más, bajo la dirección musical del maestro Pancho Amat, reaviva y tributa a la esencia de ese proyecto emblemático surgido a mediados de la década de 1990, cuya banda sonora incluyó canciones como Chan Chan, Dos Gardenias, El Cuarto de Tula y Candela, y mereció, entre otros lauros, un premio Grammy en 1997.Este nuevo show, estrenado el 12 de marzo de 2023 en España, surge de las ansias del público europeo por escuchar esas sonoridades, inscritas dentro del patrimonio de la isla e interpretadas por Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Manuel Guajiro Mirabal, Eliades Ochoa, Jesús Aguaje Ramos y Orlando Cachaíto López, entre otros."Algunos de los principales rostros del Buena Vista Social Club ya no están entre nosotros, pero ellos y los que aún viven se nutrieron de estilos y fuentes tradicionales cubanas que permanecen intactas", explicó a Sputnik el Premio Nacional de Música (2010) y fundador del proyecto Pancho Amat y su Cabildo del Son.Sumado a la incorporación de esas piezas emblemáticas al repertorio actual, los impulsores de la propuesta ampliaron el catálogo con composiciones del mismo género y otras más contemporáneas.Desde el apego a las raíces, "sin ejecutar una música de museo", la investigación y acercamiento a letras de las décadas de 1940 y 1950, la inclusión de sonidos contemporáneos y el respeto al acervo de los precursores de aquella idea, los 11 artistas integrantes de Estrellas de Buena Vista y más defienden los valores autóctonos del país caribeño.Brasil, presente en el Jazz PlazaEn el marco del festival, se realizó un homenaje a la popular cantante brasileña Elis Regina, a cargo de la intérprete y compositora cubana Zule Guerra, que atrapó en escena su virtuosismo, espiritualidad y energía, a partir de los temas más icónicos y reconocidos por el público, como Menino das Laranjas; Upa, neguinho; Atras da porta y Vou deitar e rolar."Ella fue una de las cantantes más relevantes del universo musical, con una capacidad vocal e interpretativa que te hipnotiza. Mientras me sumerjo en su trabajo, más me impresiona y cautiva todo lo que logró hacer antes de su temprana muerte: su actuación en los shows más reconocidos de Brasil y una discografía grandísima. Había demasiado arte en Elis", explicó a Sputnik.La también máster en Interpretación y producción musical en la Berklee College of Music refirió que el jazz le ha permitido expresar sus "emociones y colores, ser creativa y explorar; también pasear por diferentes géneros y transmitir momentos espontáneos mediante la improvisación. Para mí es muy importante, además, formar parte de la historia musical de mi país".Desde Brasil llegó el armonicista Pablo Fagundes, graduado de la Escuela de Música de Brasilia y la Universidad Claretiano, acompañado del guitarrista Marcus Moraes cuyo concierto del miércoles 24 en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes mostró la diversidad rítmica del gigante sudamericano, a partir de temas propios y algunos clásicos universales.Fagundes también intervino como invitado en el show de Zule Guerra y, entre los propósitos de su viaje según refirió está la interacción con las "ricas" sonoridades producidas en la isla, "incluso compuse una salsa como celebración de esta primera vez presentes en el festival".Trova cubana, el género "hermano del jazz"Para el pianista Rodrigo García Ameneiro, la trova es una forma especial de afrontar la canción y una manera auténtica de experimentar el hecho artístico, más allá de lo musical. Por ello, propuso en esta edición del Jazz Plaza un homenaje a ese género unido a su ADN, "como llevo el son, la rumba, los boleros y los ritmos tradicionales cubanos".Titulada, precisamente, Homenaje a la trova cubana, la presentación del 24 de enero incluyó las canciones vinculadas a la historia que García Ameneiro quiere transmitir, "la de estos años de mi patria, en una visión personal", esas "que me han hecho preguntarme por su historia, presente y porvenir", contó a Sputnik."Nací y crecí en la cercanía afectiva de algunos de sus autores e intérpretes, y es buen momento para celebrar sus primeros 50 años, volver a escuchar, revisitar y versionar, desde mi mundo musical, los temas que tanto me han aportado; es un deber, además de un placer, devolver algo de lo mucho que me ha regalado", expresó el músico.García Ameneiro, hijo de la cantante Rochy Ameneiro y el productor Josué García, advierte a la música como una parte esencial en su vida pues es, sobre todo, "compartir e interactuar", sumado a un lenguaje que ama usar para comunicarse, "desde el sentir más profundo".Ritmos caribeñosEntre las célebres figuras presentes en este Jazz Plaza está el instrumentista y compositor dominicano Sandy Gabriel, acompañado siempre por la música pues su padre, Sócrates Gabriel, fue un excelente saxofonista, arreglista y productor musical, director de una famosa orquesta de la República Dominica, El combo Candela."En las décadas de 1970, 1980 y 1990, él comenzó a viajar por el mundo y compraba mucho jazz. Por tanto, al momento de yo nacer todo lo que se escuchaba en mi casa eran obras de ese género. También fue profesor de esa especialidad en la academia de la ciudad y eso me motivó a acompañarlo a las clases desde niño", afirmó a Sputnik.Desde el principio, Sandy se enamoró del jazz —si bien aprendió a tocar merengue, uno de los ritmos autóctonos de su tierra—, influenciado por el virtuosismo de músicos estadounidenses como Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong, Duke Ellington y otros grandes maestros de esa disciplina.El músico dominicano refirió que ha cultivado desde hace dos décadas una gran relación con "excelentísimos" artistas cubanos como Ernán López-Nussa, Carlos Emilio Morales y Enrique Pla. "Para mí fue un honor inmenso compartir escenario con ellos y, desde ese momento, inició una amistad eterna entre nosotros", mencionó.Ha tocado tambien junto al baterista y percusionista habanero Horacio el Negro Hernández, además de haber grabado junto al pianista Chucho Valdés, uno de los artistas más prestigiosos del jazz afrocubano.Esta es la segunda oportunidad que Sandy interviene en una edición del Festival Internacional Jazz Plaza; la primera vez acompañó al grupo dominicano Jazz Christ y en esta edición asumen el repertorio de la banda The Dominican Jazz Project, integrada por artistas dominicanos y estadounidenses.El 39º Festival Internacional Jazz Plaza se lleva a cabo desde el 21 al 28 de enero en la capital cubana. La primera edición del evento tuvo lugar en la Casa de Cultura de Plaza, en La Habana, el 14 de febrero de 1980, por iniciativa del showman Roberto Bobby Carcassés. Dos años después, con la presencia, entre otros, de Tania María, pianista y cantante brasileña radicada en Nueva York, la cita musical adquirió un carácter internacional.

https://sputniknews.lat/20230124/cuba-es-una-de-las-potencias-excepcionales-del-jazz-en-el-mundo-1134964014.html

https://sputniknews.lat/20210507/1111991384.html

la habana

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

🎭 arte y cultura, 📝 reportajes, sociedad, la habana, cuba, música, jazz