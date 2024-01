https://sputniknews.lat/20240126/mision-suicida-las-tropas-ucranianas-revelan-la-grave-situacion-en-el-campo-de-batalla-1147717094.html

"Misión suicida": las tropas ucranianas revelan la grave situación en el campo de batalla

Las tropas ucranianas están siendo superadas en armamento por las Fuerzas Armadas de Rusia, admitieron recientemente los principales medios estadounidenses... 26.01.2024, Sputnik Mundo

En una entrevista con el diario francés Le Figaro, un soldado ucraniano comparó con misiones suicidas los intentos inútiles de atacar posiciones del ejército ruso.Mientras las tropas rusas continúan su ofensiva en Kúpiansk, en la región de Járkov, las tropas ucranianas tienen cada vez menos municiones para resistir el ataque. Es como un suicidio, dijo un sargento mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania llamado Mijaíl a un periodista del medio francés.Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han sufrido enormes bajas y pérdidas de equipo desde la fallida contraofensiva del verano, no tienen "nada con qué defenderse", según la publicación, y se ven obligadas a esconderse y huir cuando "los proyectiles rusos alcanzan posiciones a menos de 500 metros de ellos". Afirmó que, si bien están "racionados", los proyectiles podrían ser suficientes para mantener posiciones, pero cualquier intento de atacar al ejército ruso está fuera de discusión. Las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente no tienen los recursos, afirmó.Otro soldado ucraniano entrevistado, el sargento mayor Serguei, añadió:Los soldados ucranianos no mostraron entusiasmo alguno sobre el posible resultado de los enfrentamientos en el frente de batalla.El año pasado, a mediados de diciembre, los marines ucranianos utilizaron la misma expresión, "misión suicida", al describir un intento de cruzar el río Dnepr, según informó el diario estadounidense The New York Times.Recientemente, la subsecretaria de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wallander, dijo que el Pentágono es consciente de las preocupaciones del ejército ucraniano de que "no tienen las existencias y los almacenes de municiones que necesitan". Refiriéndose al estancamiento en el Congreso respecto a una mayor ayuda a Kiev, Wallander añadió:Por su parte, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, también reconoció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos había puesto en "pausa" el envío de armas adicionales a Ucrania de sus inventarios "dadas las implicaciones para nuestra propia preparación militar"."Esto, por supuesto, nos impide satisfacer las necesidades más urgentes del campo de batalla, como incluir cosas como rondas de artillería", dijo Ryder el 23 de enero.A raíz de la fallida contraofensiva ucraniana, las Fuerzas Armadas rusas han estado destruyendo sistemáticamente el armamento de Kiev enviado por la OTAN, destruyendo el mito de la superioridad del equipo occidental sobre sus homólogos de fabricación rusa. En medio de un interés cada vez menor en ayudar al régimen corrupto de Volodímir Zelenski, sus aliados occidentales se han estado deshaciendo de armas obsoletas y en mal estado enviándolas al ejército ucraniano. Así, después de que Rusia diezmara docenas de los muy elogiados tanques de batalla principales (MBT) Leopard 2, debido a sus limitaciones, Occidente comenzó a enviar a Kiev T-72 "actualizados" de la era soviética.

