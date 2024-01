Ante los retos de reclutamiento, la Armada de EEUU vuelve a rebajar los requisitos de admisión

https://sputniknews.lat/20240128/ante-los-retos-de-reclutamiento-la-armada-de-eeuu-vuelve-a-rebajar-los-requisitos-de-admision-1147790310.html

Actualmente, la Armada quiere aceptar a los reclutas sin diploma de secundaria o Examen de Desarrollo de Educación General (el GED, según sus siglas en inglés), siempre que sean capaces de obtener una puntuación de 50 o más en una prueba de cualificación. La medida surge después de que la rama ya redujera sus requisitos de cualificación en 2022, de nuevo en medio de los mismos problemas.La Armada estadounidense es la única rama de las FFAA de EEUU que admite a solicitantes con una puntuación inferior a 30 sobre 100 en la prueba de cualificación. Los oficiales afirman que algunos cargos, como los de mantenimiento o preparación de alimentos, no requieren una educación convencional. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cambio de política no sea suficiente para cubrir totalmente el déficit de reclutas en esta rama de las FFAA de EEUU. De acuerdo con el medio estadounidense, en 2023 la Armada no logró contratar a 5.866 más para alcanzar el objetivo de 37.700 de novatos en sus filas. No obstante, Cheeseman calcula que quizá 500 de los aspirantes rechazados podrían obtener inmediatamente una puntuación suficientemente alta en el examen. Aun así, la Armada espera que la política revisada anime a más gente a alistarse y que los aspirantes con puntuaciones bajas puedan conseguirlo con la formación adecuada. Las Fuerzas Aéreas de EEUU tampoco alcanzaron sus objetivos de reclutamiento en 2023, mientras que el Ejército declaró que le faltaban 15.000 efectivos. Solo el Cuerpo de Marines y la incipiente Fuerza Espacial cumplieron sus objetivos. Los problemas de reclutamiento se producen en un momento en el que el Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, acaba de anunciar conversaciones para poner fin a los 20 años de la presencia militar del país en Irak. El mandatario estadounidense presidió una caótica retirada de Afganistán en 2021. Las encuestas muestran que la confianza de los ciudadanos en las FFAA del país ha alcanzado su nivel más bajo en dos décadas.

