Los dirigentes del Reino Unido claramente calcularon mal cuando decidieron adicionarse a las operaciones militares de Washington en Medio Oriente, sentenció el también exmiembro del parlamento e investigador senior retirado de la Academia de Defensa de su país.El exdiputado explicó que "el Reino Unido no pensó en las consecuencias de sus acciones antes de enviar un barco al mar Rojo", mientras que otros Estados europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han sido "más cautelosos y realistas". "Necesitamos afinar nuestras herramientas diplomáticas para no crear un conflicto más amplio en la región", subrayó.Cuando se le preguntó si es razonable esperar una disminución gradual de las tensiones ante el agotamiento de las fuerzas occidentales, el político británico respondió que la clave para reducir las rispideces en el mar Rojo es actuar lo más rápidamente posible en reducir la intensidad del conflicto entre Palestina e Israel. Los buques de la Armada británica enviados al mar Rojo para participar en una operación occidental de protección de la navegación en la región de Oriente Medio no están equipados con misiles necesarios, reveló recientemente el medio The Telegraph. De acuerdo con una fuente del Ministerio de Defensa del país isleño, citada en el texto, el destructor británico HMS Diamond, asignado por Londres para la Operación Guardián de la Prosperidad en el mar Rojo no tomó parte en los ataques contra objetivos terrestres hutíes, ya que no dispone de herramientas necesarias.A su vez, la dependencia militar asegura que su destructor Tipo 45 (también llamado clase Daring), participa con éxito en la destrucción de drones del movimiento yemení Ansarolá, bajo el paraguas de la Fuerza Combinada de Operaciones (CTF, por sus siglas en inglés).Según la publicación, las capacidades de ataque terrestre de la Armada británica se limitan a la artillería situada en la proa de cada buque. Mientras que los estadounidenses recurren a los misiles Tomahawk, con lo que la única opción para las Fuerzas Armadas del Reino Unido son aviones o submarinos.

