LA HAYA (Sputnik) — La Unión Europea ejerce una política dictatorial contra Hungría y amenaza con destruir su economía, si este país mantiene el veto a la... 29.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-29T11:22+0000

2024-01-29T11:22+0000

2024-01-29T11:38+0000

De Graaff comentó de este modo un artículo del periódico de The Financial Times, que –basándose en un documento de la UE– dice que Bruselas podría sabotear la economía de Hungría si esta, en la cumbre de la UE del 1 de febrero, no levanta el veto impuesto contra la prestación de la ayuda a Kiev. De mantener esa posición, los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE podrían calificar de "no constructiva" la conducta del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y negarse a descongelar, bajo ese pretexto, los fondos europeos destinados para Budapest. A principios de diciembre, Orban calificó a Ucrania como uno de los países más corruptos del mundo. El 13 de diciembre, el primer ministro de Hungría declaró que no permitirá a la Unión Europea cometer el error de comenzar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania.

