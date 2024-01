https://sputniknews.lat/20240130/lavrov-senala-que-occidente-comprende-que-el-proyecto-ucrania-empezo-a-fracasar-1147832833.html

Lavrov señala que Occidente comprende que el "proyecto Ucrania" empezó a fracasar

Lavrov señala que Occidente comprende que el "proyecto Ucrania" empezó a fracasar

Occidente comprende que el fracaso del "proyecto Ucrania" comenzó, pero no puede cesar en su apoyo, incluso en términos de beneficios económicos, afirmó el... 30.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-30T13:13+0000

2024-01-30T13:13+0000

2024-01-30T13:13+0000

serguéi lavrov

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/1a/1132921764_0:52:2942:1707_1920x0_80_0_0_cefe9af7e8e1c142df65a05de5276cf9.jpg

Agregó que las armas suministradas por Occidente a Kiev ya aparecen no solo en Oriente Medio, sino también en otros países.En sus palabras, no pueden parar no solo por cuestiones de prestigio, "que creen que pusieron en juego y no pueden perder, sino también desde el punto de vista del beneficio económico".El canciller recordó las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que afirmó que apoyar a Ucrania es una inversión rentable en su propia economía, ya que el 90% de los fondos asignados a Kiev se gastaron dentro del propio EEUU y se destinaron a la producción de armas."Gracias a ello, han aparecido puestos de trabajo en el país, por lo que [de acuerdo con Blinken] es necesario continuar por este camino", citó el ministro ruso a su homólogo estadounidense.Añadió que la posición del complejo militar-industrial estadounidense en Europa se ha reforzado considerablemente. Más del 60% de las armas que compran los países de la UE son de fabricación estadounidense, precisó el canciller."Los países de la UE están siendo obligados por Washington a dar todo lo que tienen a Ucrania casi gratis, mientras que los arsenales de los países que lo han hecho se están reabasteciendo mediante el suministro de armas estadounidenses a precio completo", destacó.Kiev "hace negocio" con la muerte con armas occidentalesKiev "hace negocio" con la muerte, ya se han encontrado armas que le suministra Occidente en Finlandia, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y también en la Franja de Gaza, aseveró el ministro ruso.El canciller ruso denunció que los países occidentales hacen la vista gorda ante la penetración de armas desde Ucrania a puntos calientes del mundo "donde se utilizan incluso por extremistas y terroristas".También subrayó que Occidente está creando muchas plataformas para "avanzar una línea no sobre la crisis ucraniana, sino para avanzar su línea contra Rusia", "aprovechándose de los buenos modales de muchos países del Sur Global", que a veces simplemente se sienten incómodos al rechazar una invitación a una determinada conferencia.Las afirmaciones de que el Báltico y Finlandia serán los siguientes "son absurdas"Las declaraciones de los políticos occidentales de que los países bálticos, Suecia y Finlandia serán supuestamente "los siguientes" en caso de que Rusia gane el conflicto ucraniano son absurdas, declaró el ministro."Hace poco, el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que trabaja como consultor o asesor del equipo del [presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski, dijo que Occidente ve a Ucrania como una 'muralla defensiva' ante Rusia. La mentalidad es la que sigue: todo lo relacionado con Ucrania debe utilizarse para infligir, como ellos dicen, una 'derrota estratégica' a Rusia... Directamente dicen: 'En caso de que Rusia gane y logre defender sus intereses en esta guerra, la próxima será el Báltico, Suecia, Finlandia'. No lo dice cualquiera, lo dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden", señaló. En sus palabras, lo absurdo de tales declaraciones está claro para todo el mundo, para cualquiera que entienda un poco de historia y comprenda los objetivos que abiertamente, sin ocultarnos, hemos declarado con respecto a la operación militar especial en Ucrania."Estamos eliminando la injusticia histórica. Estamos eliminando los intentos no solo de reescribir la historia de los pueblos de nuestro país, sino intentos de hacer que se olvide esta historia para siempre y convertir los territorios modernos, donde los rusos y otros pueblos de Rusia han vivido durante siglos, para convertir estos territorios en una cabeza de puente que la OTAN dirigida por Estados Unidos utilizaría para amenazar la seguridad de Rusia", subrayó el ministro.Lavrov cuestiona la idea de Zelenski de investigación internacional sobre derribo de Il-76Rusia busca realizar su propia investigación del derribo del avión militar Il-76 con prisioneros ucranianos a bordo en la región rusa de Bélgorod, pese a la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de investigarlo a nivel internacional, declaró el ministro de Exteriores.El pasado 24 de enero, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que la aeronave de transporte militar Il-76 con 65 prisioneros ucranianos a bordo, transportados para un intercambio, fue derribada sobre la región de Bélgorod. Además de los militares, también iban en el avión seis miembros de la tripulación y tres acompañantes. La catástrofe no dejó sobrevivientes.No cabe duda de que la "fórmula de Zelenski" se escribió en OccidenteCualquiera que conozca un poco Occidente no debería tener ninguna duda de que fueron los países occidentales los que escribieron la llamada "fórmula de la paz" del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, siendo esta la razón por la que la defienden tan ferozmente, declaró. Lavrov afirmó que los representantes de los Estados que antes habían presentado sus iniciativas de paz sobre la crisis ucraniana fueron invitados al formato de Copenhague. "Y allí se les dice: 'Solo existe la fórmula de Zelenski, y no se los necesita para promover ninguna de vuestras ideas, ya sean [fórmulas] chinas, brasileñas, indias, sudafricanas, sino solo para crear una audiencia masiva'. Creo que esto es cínico", subrayó Lavrov. El 14 de enero se celebró en Davos una reunión a nivel de asesores de seguridad nacional sobre la llamada "fórmula de paz" para el arreglo en Ucrania. A ella asistieron 83 delegaciones. Previamente, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, instó a incluir a Moscú en la reunión sobre la fórmula de paz de Zelenski, ya que "no habrá paz, si Rusia no dice su palabra". "No son más que debates, este es un proceso que no está ni puede estar destinado a lograr un resultado concreto por una razón obvia y simple: no estamos participando allá", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania. En diciembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.Serguéi Lavrov advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto e indicó que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

https://sputniknews.lat/20240127/estamos-entregando-armas-a-ucrania-para-una-victoria-en-la-que-ya-no-creen-ni-los-ucranianos-1147782983.html

https://sputniknews.lat/20240126/el-aumento-de-la-ayuda-militar-a-kiev-lleva-a-la-dilacion-de-la-crisis-1147752154.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania