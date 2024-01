https://sputniknews.lat/20240130/que-impacto-tendra-en-el-gobierno-de-petro-la-inhabilitacion-del-canciller-alvaro-leyva--1147726646.html

¿Qué impacto tendrá en el Gobierno de Petro la inhabilitación del canciller Álvaro Leyva?

La suspensión por tres meses del canciller colombiano Álvaro Leyva detonó un nuevo escándalo y desafío para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y... 30.01.2024, Sputnik Mundo

El 24 de enero estalló la noticia de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Colombia fincó cargos contra Leyva por posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes y decidió la suspensión de tres meses del funcionario.“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal", asentó la Procuraduría."En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, abundó la PGN en un comunicado.Pese a la suspensión y a que la postura de la Procuraduría generó revuelo en Colombia, expertos explican que lo cierto es que la acción del canciller no representa un delito ni tendría por qué pisar la cárcel o ser juzgado, pues se trata de una falta disciplinariaPese a que no se espera que tenga graves consecuencias para el canciller, la suspensión es considerada como una importante afectación para la Administración de Petro, pues el funcionario es uno de sus cuadros más importantes, que lo ha acompañado desde la campaña y que comparte la visión del diálogo para resolver el conflicto armado.Leyva, el primero en ser nombrado en el gabinete del mandatario, cuenta con una larga trayectoria en el servicio público de Colombia, donde ha colaborado con distintas administraciones en diferentes carteras; además, ha sido concejal y congresista y desde la década de 1980 ha buscado salidas negociadas a los reclamos de las guerrillas de su país.El mismo 24 de enero, Petro se manifestó frente a la suspensión y defendió a su colaborador, asegurando que lo problematizan por hacer su trabajo.El castigo contra Leyva también podría tener consecuencias en la imagen de cambio y legitimidad que está intentando construir el presidente colombiano desde que llegó al poder a mediados de 2022, convirtiéndose en el primer personaje de izquierda que llega a dirigir el país."Al presidente Petro esto le afecta porque obviamente lesiona su legitimidad, Petro había construido un poco la idea del cambio, de un Gobierno que hace las cosas bien, y aquí la idea que se tiene de Leyva es que no fue suficientemente juicioso en el proceso de licitación", agrega Jaramillo.Este caso y otros ocurrido durante el año y medio que lleva en el poder el presidente han logrado desgastar su imagen, pues la población se frustra ante tanto escándalo y la percepción de que no hay avances en el país.La objetividad de la Procuraduría también ha sido puesto en duda, pues, según explican los analistas, su titular, Margarita Cabello, fue subalterna del expresidente Iván Duque y militante de un partido de centroderecha, por lo que se tienen dudas en torno a la claridad con que toma sus decisiones."Por eso (el pasado político de la procuradora) se da la especulación propia del debate en la medida que hace parte de una confrontación política", dijo Mendoza."Es muy difícil prever el futuro, es muy complicado saber cómo va a decidir la Procuraduría, porque tenemos una Procuraduría descaradamente politizada, que elige los casos que sabe que son mediáticos, que golpean al Gobierno, e ignora los de personajes que son de su misma corriente ideológica, que es la centroderecha", acusa Jaramillo. "La procuradora Margarita Cabella fue subalterna de Iván Duque, eso habla de dilemas de conflicto de interés, que tienen que ver en el presente y futuro del proceso", concluye.

