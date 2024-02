https://sputniknews.lat/20240201/la-patagonia-argentina-arde-por-que-la-ley-omnibus-de-milei-podria-echar-mas-fuego-1147892904.html

La Patagonia argentina arde: ¿por qué la ley ómnibus de Milei podría echar más fuego?

"Fue intencional", dijo a Sputnik Danilo Hernández, intendente del parque nacional Los Alerces, sobre el incendio que allí se originó, que ya devoró más de... 01.02.2024, Sputnik Mundo

Los incendios forestales se han convertido en una constante del verano argentino, centralmente en el sur del país. En este caso, la alarmante situación tiene su epicentro en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia patagónica de Chubut (sur), donde inició el fuego que ya quemó más de 2.300 hectáreas y aún avanza sobre el bosque nativo circundante.Más de 200 brigadistas trabajan en la zona, respaldados por aviones y helicópteros hidrantes. Las condiciones son profundamente adversas: en plena época de sequía y fuertes vientos, la geografía escarpada complejiza el combate contra las llamas. Mientras tanto, las regiones céntricas del país están sumidas en una alerta meteorológica por la acuciante ola de calor.Más que una excepción, ver a la Patagonia en llamas se convirtió en la regla de cada inicio de año. Pero si bien los incendios proliferan en la región durante el período estival, en este caso el fenómeno avanza mientras que en el Congreso de la Nación se discute la modificación de la normativa de protección del ambiente, entre otros centenares de artículos comprendidos en el proyecto de ley ómnibus impulsado por el Gobierno de Javier Milei.Los cambios propuestos en la llamada Ley de Manejo del Fuego podrían derivar en la quema intencional de bosques para un uso especulativo de los terrenos, acciones que el articulado vigente evita hasta el momento.Desde la trincheraPese a que todavía las autoridades no lograron identificar el origen del fuego, el responsable de la reserva natural no dudó en arriesgar que "estamos seguros de que fue intencional. Tanto este incendio como prácticamente todos los que hubo en el parque durante los últimos años, sobre todo desde el 2015 a esta parte".El intendente Otaño aludió así a uno de los incendios de mayor conmoción de los últimos años en Chubut, cuando más de 30.000 hectáreas ardieron en el lapso de apenas dos semanas, en 2015.Consultada por Sputnik, la secretaria de Ambiente de la municipalidad de Esquel —ciudad donde se ubica el parque nacional—, Cecilia Gajardo, destacó que "el patrón de prendimiento de fuego se ha visto en otras temporadas, por eso creemos que se trata de un incendio intencional. Esto no está relacionado a un camping ni a algún accidente".Del bosque al CongresoPerdida en un sinfín de modificaciones y derogaciones comprendidas en la ambiciosa ley ómnibus enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, aparece la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, bajo cuya ala nació el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo responsable de la coordinación del combate de incendios.Sancionada en 2012 y modificada en 2020, la normativa establece que en casos de incendios en campos —ya fueran "provocados o accidentales"—, sería prohibida por 30 años "cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio". Asimismo, se prohibía la venta de los terrenos para proyectos inmobiliarios.Consultado al respecto, Hernández Otaño afirmó que "un cambio en la ley podría habilitar la quema de tierras para la agricultura, práctica que es muy habitual en algunas regiones del país. Básicamente, la modificación habilitaría a que en caso de que el Estado no diera respuesta a un pedido de autorización para la quema, el solicitante pudiera avanzar de todos modos. Es muy peligroso".Sin embargo, el funcionario aclaró que al ser un parque nacional, esto no afectaría a Los Alerces, pero sí a las zonas aledañas: "Esto tendría repercusiones fuera de las áreas protegidas en los parques nacionales pero no en estos, cuya reglamentación está bajo gestión de la administración nacional", especificó.La urgencia de la problemática no se cierra sobre el expansivo incendio que azota a la Patagonia en la actualidad, sino que remite a un proceso estructural: "Verano a verano nos vamos quedando con menos bosques, de a 2.000 hectáreas por vez, y esto significa menos agua, sobre todo en la estepa y en la costa atlántica de la región", advirtió el funcionario a modo de conclusión.

