El Congreso de Argentina rechaza suspender sesión por ley ómnibus tras represión a las protestas

No es solo en Buenos Aires. El país no quiere la Ley Ómnibus. No quiere vender la patria. Y la policía reprime en todos lados. Al menos seis personas detenidas en Rosario:

Gonzalo Bugallo

Claudio Capone

Gabriel Zappino

Lautaro Habibi

Carla Messina

Maria Eugenia Figueroa pic.twitter.com/jMbr9PMB7L