España se suma a las protestas de la agricultura europea: "La gente está desesperada"

España se suma a las protestas de la agricultura europea: "La gente está desesperada"

Tras las protestas frente al Europarlamento de miles de agricultores europeos y cientos de tractores contra el "exceso de burocracia" y los acuerdos... 02.02.2024

2024-02-02T17:52+0000

2024-02-02T17:52+0000

2024-02-02T17:52+0000

españa

comisión europea

agricultura

protestas

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

El mes de febrero se ha estrenado con miles de agricultores tomando el barrio europeo de Bruselas desde antes del amanecer. Al bloqueo de los accesos por carretera a París le siguió una masiva acción de protesta en la capital belga, adonde también se desplazó una delegación de las principales organizaciones agrarias españolas, convocada por la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC).En columnas y atravesando el humo de varias hogueras, cientos de tractores acompañaron con el ruido de sus bocinas la protesta, que al discurrir en las inmediaciones del Europarlamento y de la Comisión Europea, buscaba atraer la atención de los altos funcionarios europeos, justo en el inicio de la cumbre de la UE.Como explica en una nota de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se reclama a las instituciones comunitarias "el cese de los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países", que las importaciones de la UE estén sujetas a "las mismas normativas que las producciones agrarias europeas" y una "flexibilización y simplificación" de la carga burocrática que distingue a las normativas agraria y medioambiental."Las reivindicaciones para la protesta se centran en abordar las incoherencias existentes entre la legislación de la UE y los acuerdos internacionales, lo que nos lleva a exigir la implementación de la cláusula espejo", explica por su parte la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), en cuyo comunicado solicita una evaluación "más efectiva" de la legislación comunitaria en torno al Pacto Verde Europeo "y en especial la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Ley de la Restauración de la Naturaleza y de la Directiva de Usos Industriales".En España, los agricultores están "desesperados" y la situación "empeora cada vez más", según José Miguel Marín, presidente de COAG-Murcia, que en declaraciones a Sputnik sostiene que el problema en la UE es el criterio inamovible de la Comisión Europea respecto a la agricultura.¿Cambiará la política agraria europea?La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga, Alexander De Croo, y el de Países Bajos, Mark Rutte, accedieron a reunirse con una delegación de COPA-COGECA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas-Confederación General de Cooperativas Agrícolas), integrada también por representantes españoles.Los mandatarios se comprometieron a presentar un paquete legislativo que simplifique la Política Agrícola Común (PAC) antes del próximo Consejo de Agricultura Europeo. Von der Leyen ha prometido no cerrar el acuerdo con Mercosur hasta garantizar el cumplimiento de las cláusulas espejo."La UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE", habían denunciado conjuntamente en la víspera COAG, ASAJA y UPA, que reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, no ratificar el de Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.En lo que es ya casi una reivindicación histórica del sector agrario español, también se urge a aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que las importaciones marroquíes cumplan con la normativa comunitaria y las cantidades arancelarias establecidas. "Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria", sostienen las tres organizaciones agrarias.En aras de afrontar la crisis y las protestas, el presidente francés, Emanuelle Macron, señaló que planteará a la presidenta de la Comisión Europea (CE) una serie de cambios en la política agraria, en particular sobre las reglas de barbecho y la entrada de productos ucranianos. El 31 de enero, la CE propuso prorrogar un año más las ventajas comerciales que concede a Ucrania, pero introdujo salvaguardas en caso de que se afecte el mercado agrícola de algún país miembro, como es el caso de Polonia, Hungría o Eslovaquia, entre otros.El caso españolLas protestas en España están previstas a nivel regional a lo largo de las próximas semanas. El descontento se ha escenificado primeramente en Sevilla, donde el 1 de febrero unas 15.000 personas se manifestaron para reclamar una mayor infraestructura hídrica para la vecina provincia de Huelva, donde el paro agrícola ha paralizado el campo de la zona."En nuestra región, en Murcia, durante la segunda quincena de febrero habrá movilizaciones", confirma José Miguel Marín, que explica que la presión normativa que asfixia al campo español no es nacional, sino comunitaria, de ahí la dificultad de "cómo canalizar" la protesta. "El formato de las manifestaciones se irá viendo, dependerá de la respuesta de las administraciones. Estas cosas, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban", lamenta.En realidad, las reivindicaciones españolas coinciden con las de muchos países europeos: garantizar la reciprocidad en las normas de producción agrícola y la igualdad de condiciones en aras de un comercio justo. Se pide la modificación de algunos elementos de la PAC, los eco-esquemas y los compromisos en materia agroambiental y climática.El 2 de febrero, los representantes del sector agroalimentario se han reunido con el ministro español de Agricultura, Luis Planas, para trasladarle una vez más sus exigencias. El ministro ha apoyado sus reivindicaciones, aunque ha señalado que demandas como la flexibilización de la PAC y las cláusulas espejo de los acuerdos comerciales competen solo a Bruselas. Las organizaciones han decidido mantener su calendario de movilizaciones."Los agricultores dicen que la PAC es para acabar con la agricultura española, parece hecha por sus enemigos", declara a Sputnik Antonio S. P., agricultor olivarero en Don Benito, Badajoz, que cree que el fin último es fomentar la venta de tierras agrícolas a fondos de inversión. "Aquí llegan inversores de México y Brasil proponiendo comprarte las tierras por una millonada, un precio que no lo valen en realidad", se lamenta."En tan solo tres o cuatro años mis ingresos por la PAC se han reducido a la mitad. Tienes tierras que son productivas o sostenibles, te acostumbran a un tipo de ayuda, pero luego te entorpecen con más y más controles. La asfixia regulatoria aquí es salvaje, pero luego bien que importamos tomates de Marruecos".Los tomates de MarruecosLos tomates han protagonizado las últimas acusaciones de la clase política francesa contra los productos españoles. Con las acusaciones de "competencia desleal" a cargo del primer ministro Gabriel Attal todavía calientes, la ex ministra Ségolène Royal aseguró en el canal BFMTV que los tomates españoles son "incomestibles" y que la agricultura ecológica española es "una gran estafa". El presidente Pedro Sánchez rebatió de inmediato tal aseveración, asegurando que los tomates españoles son "imbatibles".Tales acusaciones sorprenden al sector agrario español, que aún recuerda los boicots a la productos españoles en los años 70 y 80. "Pensábamos que era algo superado, pero después de movilizarse y presentar unas reivindicaciones que podíamos suscribir todos, dan un giro y centran sus protestas en los productos españoles, básicamente", señala Marín, indignado. En COAG estiman que, de seguir esta tónica, España pasará a ser un importador neto de tomates hacia 2035. "Las propias grandes empresas españolas se están deslocalizando y algunas ya están en Marruecos. Reciben ayudas comunitarias y las condiciones de producción allí son realmente favorables", explica Marín, que describe el proceso como una parte de la destrucción del tejido productivo agrícola que hará "retroceder" a la soberanía alimentaria del país. "Si seguimos presionando al sector productor, este abandona. Nuestra producción irá mermando".La sequía y el bajo rendimiento de las plantas, la deslocalización en favor de terceros países y otros factores afectan a sectores agrícolas enteros. La escasa rentabilidad en el sector olivarero, también frente a las importaciones de aceite (inclusive de Marruecos), están llevando a los agricultores a cambiar de producto en algunas hectáreas. "Yo este año he plantado colza por primera vez, que es una especie mejorante, para cumplir con el ecorégimen y ver si así gano algo", admite Antonio S. P., que tacha a los ecorregímenes de "estafa total" y asegura que la presión de la normativa llega a ser "agobiante". En este sentido, en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), confirman que la cantidad de normativa a aplicar es “ingente”. “Para las explotaciones familiares resulta difícil de asimilar en tan poco tiempo, también económicamente”, explica su vicesecretario general, Marcos Alarcón.Y los requisitos de la normativa verde pueden provocar perplejidad, sostiene Antonio S. P. "Ahora mismo, el cultivo ecológico es lo que un funcionario firma que es ecológico. El año pasado tuve que hacer lo que llaman una isla ecoambiental, que es una parte del terreno que siembras, pero no la abonas ni la tratas, es sólo para que coman las especies. En mi caso, los ciervos".Los acuerdos comercialesEn los escritos dirigidos por las organizaciones agrarias europeas a la CE, es notoria la preocupación en torno a la liberalización del comercio con Ucrania y, sobre todo, con el Mercosur, cuyo acuerdo se califica de "provocación".En el remitido a Ursula von der Leyen, además, se aboga por crear un sistema que garantice que el destino de los productos agrícolas ucranianos se determine "antes de su entrada en la UE" y se garantice que llegan a este destino final "y no acaban en otro sitio". Con la retirada de subsidios a los productores europeos, los precios de producción aumentan y las posibilidades de competir con productos agrícolas libres de aranceles se reducen.Pero la cuestión del grano ucraniano atiende a una medida específica de la CE, no a un gran acuerdo comercial con un tercer país, que es lo que puede inundar el mercado europeo de productos que pueden ensombrecer las producciones autóctonas. "Nuestra posición es que no se firmen los acuerdos con Mercosur, Nueva Zelanda y otros países", subraya Marín, que ve en estos acuerdos una parte esencial de los problemas que lastran a la agricultura española y europea, y no los productos españoles.

2024

