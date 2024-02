https://sputniknews.lat/20240203/eeuu-y-la-ue-estan-en-riesgo-tras-la-prohibicion-de-las-exportaciones-de-gnl-estadounidense-1147961211.html

EEUU y la UE "están en riesgo" tras la prohibición de las exportaciones de GNL estadounidense

EEUU y la UE "están en riesgo" tras la prohibición de las exportaciones de GNL estadounidense

El veto de Joe Biden sobre la aprobación de solicitudes pendientes para exportaciones de gas natural licuado (GNL) no solo no presagia nada bueno para la Unión... 03.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-03T15:09+0000

2024-02-03T15:09+0000

2024-02-03T15:09+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

gas

gas natural licuado (gnl)

eeuu

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135792674_38:0:1242:677_1920x0_80_0_0_8f86bcdd05aef8b2c107fb2c60e82353.jpg

Medios informan que la medida adoptada por la Casa Blanca afectará a una docena de proyectos solicitados pero aún no aprobados. Entre ellos figura CP2, una enorme planta de GNL con una capacidad de producción de 20 millones de toneladas al año en Luisiana, y una capacidad máxima de 24 millones de toneladas, desarrollada por Venture Global.Según otro legislador, Mike Johnson, esa decisión "refuerza a Rusia" y "devalúa los esfuerzos" para ejercer una presión sancionadora sobre Moscú y su sector energético. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, Christie Craddick, que actúa como regulador del petróleo, comentó a Sputnik que Biden "se vengó de Texas por sus medidas unilaterales para resolver la crisis migratoria".En cuanto a la UE, los europeos ya acusaron a Washington de ser "no fiable" como suministrador de energía. "El actual presidente [de EEUU, Joe Biden] antepone la ideología de la histeria climática a las relaciones comerciales internacionales", precisa Steffen Kotre, miembro de la comisión de clima y energía del Parlamento alemán.Los analistas creen que, aunque se respetarán los contratos existentes, la coyuntura ya no está del lado de los europeos: Catar, uno de los principales suministradores de GNL para Bélgica, Francia, Países Bajos y España, está retrasando las entregas aludiendo a la inestabilidad en el mar Rojo.Esto, en palabras del director de desarrollo de la empresa de ingeniería Energia Plus, Pavel Márishev, "supone una amenaza para la seguridad energética de la UE", entre otras cosas, por el aumento de los precios de este combustible.Por tanto, es muy posible que la UE recurra a Moscú en busca de suministros adicionales, pero ya "no habrá descuentos" para los "antiguos socios", predicen expertos."Los proyectos [rusos] de exportación de GNL en curso refuerzan la posición de Rusia en este mercado, pero Moscú no hará descuentos ni estimulará en modo alguno la lealtad de los 'antiguos socios', todo se decidirá sobre una base competitiva", resumió Alexandr Arski, profesor la Universidad Financiera dependiente del Gobierno ruso.

https://sputniknews.lat/20240111/las-politicas-petroleras-de-biden-amenazan-con-crear-una-nueva-crisis-energetica-en-eeuu-1147318175.html

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, gas, gas natural licuado (gnl), eeuu, unión europea (ue)