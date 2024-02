https://sputniknews.lat/20240208/la-situacion-aqui-es-dificil-que-buscan-los-mercenarios-colombianos-en-ucrania-1148075159.html

"La situación aquí es difícil": ¿qué buscan los mercenarios colombianos en Ucrania?

"La situación aquí es difícil": ¿qué buscan los mercenarios colombianos en Ucrania?

"La situación aquí es difícil", dijo uno de los mercenarios colombianos al servicio de las FFAA de Ucrania al resumir la situación que se vive en el frente... 08.02.2024

Desde el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania, Kiev recurre activamente a la contratación de mercenarios de otros países, utilizando sus misiones diplomáticas en el extranjero en ausencia de cualquier prohibición categórica. El grupo es llamado Voluntarios Internacionales por Ucrania.Las primeras oleadas de voluntarios procedían en su mayoría de Estados postsoviéticos o anglófonos. Hablar ruso o inglés les facilitó la integración en las tropas ucranianas, explicó a la agencia Associated Press (AP) Alexandr Shaguri, oficial del Departamento de Coordinación de Extranjeros en las Fuerzas Armadas de Ucrania. En sus palabras, en 2023, el Ejército desarrolló una infraestructura de reclutadores, instructores y oficiales operativos subalternos hispanohablantes. "Pensé que iba a morir": ¿a qué se enfrentan los mercenarios en Ucrania?Un hombre, conocido por el nombre en clave Checho, afirmó al diario que "cuestiones de principios" le impulsieron a viajar a Kiev el pasado septiembre. Calcula que solo en su unidad había unos 100 combatientes colombianos más que habían hecho el mismo viaje."Pensé que iba a morir (...) La situación aquí es difícil. Estamos sometidos a bombardeos constantes, pero seguiremos luchando", afirmó a AP agregando que cuando algo va mal, a los familiares les resulta difícil obtener información sobre sus seres queridos.Dio el ejemplo de un colombiano perdió el contacto con su primo, Óscar Triana, después de que este llegara a Ucrania en agosto de 2023. Seis semanas después, el soldado retirado de Bogotá dejó de publicar actualizaciones en sus redes sociales.Al no haber embajada ucraniana en Bogotá, la familia de Triana solicitó información a la Embajada de Ucrania en Perú y al Consulado de Colombia en Polonia, el último país por el que pasó Triana de camino a Ucrania. Ninguno de los dos respondió.La unidad militar ucraniana en la que prestaba servicio Triana confirmó que consta oficialmente como desaparecido, pero no quiso revelar ningún detalle sobre las circunstancias en las que desapareció."Pudo ser por el dinero, o porque echaba de menos la adrenalina de estar en combate. Pero no se sinceró mucho sobre los motivos que le llevaron a marcharse", subrayó Espitia, su primo, a la agencia."Son como los emigrantes latinoamericanos que van a EEUU en busca de un futuro mejor"De acuerdo con los datos de The Military Balance 2022 (Balance militar), las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con 255.950 efectivos. Más de 10.000 se jubilan cada año. Y cientos se dirigen a combatir en Ucrania, donde muchos ganan cuatro veces más que los suboficiales experimentados en ese país latinoamericano, o incluso más."Colombia tiene un gran Ejército con personal altamente capacitado, pero el salario no es muy bueno si se compara con el de otros ejércitos", señaló al medio Andrés Macías, de la Universidad Externado de Bogotá, que estudia el trabajo de los colombianos para contratistas militares en todo el mundo.Héctor Bernal, un exmédico de combate retirado que dirige un centro de medicina táctica a las afueras de Bogotá, aseguró al diario que en los últimos ocho meses ha entrenado a más de 20 colombianos que fueron a luchar a Ucrania.De acuerdo con la publicación, los generales cobran unos 6.000 dólares al mes en sueldos y primas, lo mismo que un ministro del Gobierno. Al mismo tiempo, los cabos reciben un salario básico de unos 400 dólares al mes, mientras que los sargentos experimentados pueden ganar hasta 900 dólares. El sueldo mínimo mensual en Colombia es actualmente de 330 dólares.En Ucrania, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a un salario mensual de hasta 3.300 dólares, dependiendo de su rango y tipo de servicio, agrega AP. También tienen derecho a recibir hasta 28.660 dólares si resultan heridos, dependiendo de la gravedad de las heridas. Si mueren en combate, sus familias tienen derecho a una indemnización de 400.000 dólares. Aunque cabe destacar que hubo múltiples reportes de familias de combatientes heridos y fallecidos que no recibieron las indemnizaciones prometidas por Kiev.A finales de agosto, se conoció sobre el fallecimiento de un ciudadano colombiano que viajó a Kiev para sumarse a una agrupación de mercenarios de diversas partes del mundo. A finales de julio, se dieron a conocer imágenes de mercenarios colombianos al servicio de Kiev, víctimas de racismo y xenofobia, además de malos tratos y hasta violencia física por parte de soldados y altos mandos del Ejército ucraniano.

