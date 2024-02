https://sputniknews.lat/20240208/reador-del-vodka-he-aqui-7-datos-increibles-sobre-la-vida-de-mendeleyev-1148001740.html

¿Сreador del vodka? He aquí 7 datos increíbles sobre la vida de Mendeléyev

¿Сreador del vodka? He aquí 7 datos increíbles sobre la vida de Mendeléyev

El 8 de febrero de 1834 nació Dmitri Mendeléyev

dmitri mendeléyev

En el día del aniversario del científico, Sputnik te presenta siete curiosidades de su vida.1. ¿Inventor del vodka?Uno de los mitos más famosos es que Mendeléyev fue el creador del vodka. Esta idea errónea existe porque en 1865 Mendeléyev defendió su tesis Discurso sobre la combinación de agua y alcohol.El trabajo consideraba las propiedades de las mezclas de agua y alcohol, las soluciones, pero no las proporciones de las bebidas alcohólicas. La existencia del vodka como bebida está documentada varios siglos antes de que naciera el científico ruso.2. El sueño que nunca sucedióOtro mito relata que el famoso sistema periódico de elementos químicos se le ocurrió al científico en un sueño. El químico ruso trabajó en la creación de la famosa tabla durante más de veinte años.Se dice que cuando el chisme llegó a oídos del propio Dmitri Mendeléyev, este incluso se ofendió: "Puede que lleve veinte años dándole vueltas y ustedes piensen que me he quedado dormido y de repente... ya está".3. Un vuelo en globoResulta que, además de la química y la física, el científico se dedicó durante muchos años a la construcción de máquinas voladoras. Con su ayuda, planeaba estudiar la temperatura, la presión y la humedad de la alta atmósfera. Mendeléyev despegó más de una vez en diversos aparatos voladores, desde dirigibles a automóviles.Así, dedicándose a la aeronáutica, el científico realizó personalmente un vuelo en globo, que ocurrió en el verano de 1887. El Comité Internacional de Aeronáutica de París condecoró a Mendeléyev con la medalla de la Academia Francesa de Meteorología Aerostática por este vuelo.4. EspionajeEl entonces ministro de la Marina, Nikolái Chijachov, se puso en contacto con Dmitri Mendeléyev y le pidió ayuda para extraer el secreto de la pólvora sin humo. Como era bastante caro comprar este tipo de pólvora, se pidió al gran químico que descifrara el secreto de su producción.Al cabo de algún tiempo, el químico consiguió averiguar la "receta" mediante una investigación secreta, y pronto pudo presentar a los clientes el material necesario.No obstante, el Gobierno ruso y el ministro Piotr Stolipin tardaron en patentar el invento, y los fabricantes estadounidenses se les adelantaron. La pólvora sin humo se producía en Estados Unidos, y Rusia tuvo que comprar toneladas de ella en 1914. Los propios estadounidenses no ocultaron e incluso se rieron del hecho de que estaban vendiendo "la pólvora de Mendeléyev" a los rusos.5. Un 'hobby' desconocidoEn su tiempo libre, a Mendeléyev le gustaba hacer una cosa bastante inesperada, el químico solía fabricar maletas en su tiempo libre. Mendeléyev aprendió este oficio en Simferópol, cuando a causa de la guerra de Crimea se cerró el instituto donde enseñaba.En un intento por ganarse la vida, Mendeléyev comenzó a encuadernar libros, pegar marcos, pero sobre todo le atraían las maletas de viaje. Perfeccionó esta habilidad, así como todas las demás. Incluso cuando el científico se quedó ciego en 1895, siguió fabricando maletas al tacto.6. El amor a la músicaEntre otras cosas, Mendeléyev era un apasionado admirador de la música clásica. Sentía un amor especial por las obras de Ludwig van Beethoven. Una y otra vez, el científico escuchaba la obertura de la ópera Leonora del gran compositor, por lo que fue inmediatamente recompensado con el apodo de Leonora.El compositor Alexandr Borodin, a quien probablemente molestaba que Mendeléyev no escuchara sus obras, sino las alemanas, más de una vez terminaba así las cartas a su compañero: "Adiós, Leonora".7. El premio Nobel que no llegó a obtenerCientíficos extranjeros propusieron a Mendeléyev para el Premio Nobel en 1905, 1906 y 1907, —sus compatriotas nunca lo hicieron—. El premio implicaba que la edad de los descubrimientos científicos no debía superar los 30 años. Pero el conocimiento fundamental de la ley periódica no se confirmó hasta principios del siglo XX, gracias al descubrimiento de los gases nobles.En 1905, el científico estaba en la 'lista corta', pero el premio se concedió a Adolf Bayer. En 1906, el Comité Nobel concedió el premio a Mendeléyev, pero la Real Academia Sueca de las Ciencias se negó a aprobar esta decisión, y el galardonado fue el científico francés Henri Moissan por el descubrimiento del flúor. En 1907 se propuso dividir el premio entre el italiano Cannizzaro y Mendeléyev. Pero en febrero falleció el científico.

