"Mientras Biden eluda los abusos israelíes, la autoridad moral de EEUU se desvanecerá aún más"

A medida que siguen los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, varios funcionarios estadounidenses de alto nivel, entre ellos el presidente Joe Biden, han... 09.02.2024, Sputnik Mundo

Asimismo, recuerda que Estados Unidos ha promovido a lo largo de su historia el respeto de las leyes de la guerra, porque hacerlo, dicen, es una de las cosas que distingue al país de sus adversarios.Sin embargo, la Administración Biden ha fingido que financia las "atrocidades" cometidas por el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino, indica Yager. "Los beneficios a corto plazo de este enfoque son muy superiores al daño a largo plazo que está causando a la credibilidad y los intereses estadounidenses", observa. Pese a que Estados Unidos no dice nada sobre el actuar de Israel, los números y la información están ahí, al alcance de todos, dice Yager, pues los ataques del país hebreo han causado la muerte de más de 27.000 personas en Gaza y herido a más de 60.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. Además, la experta recuerda que alrededor del 75% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, mientras alrededor de 400.000 personas padecen hambruna debido al bloqueo que Israel ha impuesto a Gaza y a las severas restricciones a la ayuda humanitaria.Y aunque Washington ha brindado un apoyo casi incondicional a Tel Aviv, no ha habido, de parte de los funcionarios estadounidenses, una declaración afirmativa de que Israel está cumpliendo el derecho internacional. "Si los funcionarios estadounidenses creyeran que Israel lo está haciendo, lo dirían con entusiasmo", apunta la directora para Washington de Human Rights Watch. Sin embargo, dice, "no lo han hecho, a pesar de que la Administración Biden no ha tenido reparos en criticar la conducta de otras partes beligerantes en otros conflictos".Yager destaca que Estados Unidos no busca llamar más la atención en torno a lo que sucede en Gaza, porque podría obligar a un cambio de política que Biden no quiere hacer.Un cambio de política en torno a Israel "complicaría aún más la ya compleja dinámica de la relación entre Estados Unidos e Israel, y posiblemente crearía una vulnerabilidad política para Biden en un año electoral", asegura.

