¿Qué espacio vacío deja la muerte de Sebastián Piñera en Chile?

¿Qué espacio vacío deja la muerte de Sebastián Piñera en Chile?

En diálogo con Sputnik, la politóloga Javiera Arce analizó la ausencia de liderazgo y referentes, difícil de suplir, que significa el fallecimiento del... 09.02.2024

La muerte del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), tras el accidente del helicóptero que piloteaba, el pasado 6 de febrero, ha enlutado a todo el espectro político del país sudamericano.El "espacio vacío" que deja la muerte de Piñera "será muy difícil de suplir" en la derecha local, consideró en conversación con Sputnik la politóloga chilena Javiera Arce.Piñera, quien gobernó Chile en dos periodos no consecutivos, había descartado presentarse como candidato a las elecciones de 2025 para un histórico tercer mandato presidencial, durante una entrevista radial, pocas semanas antes de su deceso. Sin embargo, dijo que iba a estar "muy activo en el debate" político, y hay quienes consideran que su posición tomada respecto a una posible candidatura no era tan firme.En la mencionada entrevista, el expresidente —que pertenecía al partido de derecha Renovación Nacional (RN), que junto con la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), conforma la plataforma opositora Chile Vamos—, llamó a la concreción de una alianza de centroderecha para obtener mayorías parlamentarias en un futuro gobierno, ante el "estancamiento" y la inseguridad del país bajo la administración de Gabriel Boric.Dada entonces su importancia y participación en el debate público, y a pesar de lo reciente del trágico deceso, ciertas voces de la política del país austral han comenzado la búsqueda de liderazgos similares a los del exmandatario.En ese contexto la alcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia, Evelyn Matthei, militante de la UDI, ha surgido como carta presidencial de la derecha y centroderecha de cara a asumir el liderazgo de su sector de cara a las próximas elecciones de 2025.Arce distinguió que "Piñera era más liberal que otra cosa", a diferencia de la actual dirigencia "bien de derecha" del partido Renovación Nacional, donde el difunto expresidente militó por años. Por ello, la experta consideró que la alcaldesa Matthei, "podría cumplir con ese requisito".La exlegisladora, exministra del Trabajo e hija del general Fernando Matthei —miembro de la Junta de Gobierno durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990)—, se ha convertido en la sucesora natural de Piñera, según ajenos y propios, para desempeñar el rol de liderazgo que necesita la centroderecha chilena. "Prácticamente la nominaron" pocas horas después de la muerte de Piñera, afirmó Arce.El más reciente sondeo de opinión pública, publicado el 29 de enero por Activa Research, ubicó a Matthei como la precandidata presidencial preferida por los chilenos con un 17,8%, incluso por sobre la figura del desaparecido Piñera, quien destacaba en un segundo lugar (11,1%), seguido de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), con un 6,8% de las preferencias.En en este mismo sentido el ex ministro del Interior del primer mandato de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, señaló a Matthei como "una carta importante para la centroderecha" y el futuro de la coalición Chile Vamos."Naturalmente cuando parte un líder tan importante queda un vacío. Todos ustedes saben que la mejor persona evaluada es Evelyn Matthei. (...) Tiene las características, aptitudes y méritos para que sea ella", enfatizó Hinzpeter a medios locales.Figuras como Ignacio Briones, militante de Evolución Política (Evópoli), exministro de Hacienda durante el segundo mandato de Piñera y excandidato presidencial en 2021, "es simpático, pero no tiene ningún arrastre electoral", consideró.El tipo de liderazgos que tenía Piñera "son minoría en Renovación Nacional", aseguró la politóloga. Incluso advirtió que dentro de la fuerza política del difunto exmandatario, "perfectamente podrían buscar una alianza con el Partido Republicano", sector liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, cercano a vertientes como el bolsonarismo brasileño o el libertarianismo argentino.

