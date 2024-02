https://sputniknews.lat/20240212/pensiones-salario-minimo-y-ayudas-sociales-las-reformas-de-amlo-pueden-pagarse-sin-subir-impuestos-1148119225.html

Pensiones, salario mínimo y ayudas sociales: las reformas de AMLO pueden pagarse sin subir impuestos

Pensiones, salario mínimo y ayudas sociales: las reformas de AMLO pueden pagarse sin subir impuestos

Las reformas constitucionales propuestas por el presidente de México, como aumentar las pensiones o garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima de... 12.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-12T19:15+0000

2024-02-12T19:15+0000

2024-02-12T19:15+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

ricardo salinas pliego

walmart

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/07/1148053973_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20b566410aa02135fd7f670b2b32ecd9.jpg

El economista Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señaló que, de acuerdo con un estudio de este think tank universitario, el costo de las reformas a la Carta Magna propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero podría ascender a un 4,1% del PIB de México.Martínez Cortés explicó que, de las 20 reformas legales que planteó el presidente, ocho requerirán presupuesto para que tengan éxito, principalmente la de pensiones –en la que se plantea que un trabajador se retire con el 100% de su sueldo, con un tope de 16.777 pesos (839 dólares)— y la que tiene que ver con aumento salarial a trabajadores al servicio del estado, además de las que se refieren a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otros.El especialista explicó que si bien no es necesaria una reforma tributaria; es decir, un aumento de los impuestos, sí se requerirá una reforma fiscal que amplíe la base tributaria mediante el combate a prácticas como la evasión, elusión, subvaloración, condonación y otras que minan la recaudación.De acuerdo con el experto, otro punto importante es la eliminación de subsidios a grandes contribuyentes, como los que se dieron en el pasado a los principales fabricantes de masa para tortillas, Maseca y Minsa, a quienes se les exentó de paga impuesto por la importación de maíz, pero aun así subieron los precios lo que tuvo un impacto en el costo de la tortilla, un alimento esencial en la mesa de los mexicanos.Martínez Cortés agregó que un punto fundamental en esta reforma fiscal es también el combate a la facturación ilegal. Según el coordinador del LACEN, la práctica de algunas empresas que compran facturas para poder pagar menos impuestos representa cada año 600.000 millones de pesos (30.000 millones de dólares) que no ingresan al fisco.De acuerdo con el coordinador del LACEN, uno de los grandes problemas en México ha sido la evasión de impuestos, al grado que se calcula que tan solo 12 empresas, como Walmart, Banamex no le pagaban al fisco alrededor de 2 billones de pesos en administraciones pasadas.Otro caso, indicó el experto, es de las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca y otras compañías, que debe al estado 700.000 millones de pesos (35.000 millones de dólares), monto con el que se podrían pagar todos los programas sociales del gobierno federal en un año.Para Martínez Cortés, la reforma fiscal que propone el LACEN implica también la desaparición tanto de la economía ilegal, la economía informal y la economía criminal, que representa alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB, tomando en cuenta los gastos por seguridad, la extorsión y otras actividades criminales.De acuerdo con el académico, una de las ventajas de llevar adelantar esta reforma fiscal que amplíe la base tributaria es que no se requieren reformas legales, por lo que el próximo gobierno podría implementarle aun si tener las mayorías legislativas.López Obrador sabe que algunas reformas no alcanzarán la mayoría calificada necesaria, pero propone que sean parte de una agenda legislativa del próximo Congreso, que será votado el próximo mes de junio en el marco de las elecciones generales, que incluye las presidenciales, y que el presidente ha bautizado como el Plan C.

https://sputniknews.lat/20240206/gobierno-mexicano-presenta-20-proyectos-de-reforma-constitucional-1148013869.html

https://sputniknews.lat/20240209/subir-el-salario-minimo-los-claroscuros-de-la-politica-salarial-de-amlo-en-mexico-1148068497.html

https://sputniknews.lat/20240110/rusia-y-mexico-entre-los-paises-con-aumento-de-salario-real-en-2023-1147276607.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

andrés manuel lópez obrador, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), ricardo salinas pliego, walmart