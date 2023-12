https://sputniknews.lat/20231213/reforma-fiscal-y-mejorar-el-ingreso-que-caminos-tiene-mexico-para-disminuir-la-desigualdad-1146509320.html

Reforma fiscal y mejorar el ingreso: qué caminos tiene México para disminuir la desigualdad

La desigualdad es un problema que sigue aquejando a México y ante el que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE)... 13.12.2023, Sputnik Mundo

Por ejemplo, en el coeficiente de Gini, empleado por la OCDE, México se ubica en el penúltimo lugar dentro de las naciones que la integran; tiene una calificación de 0,420, en una escala de 0 a uno, donde uno representa una mejor concentración de ingresos y, por ende, menor desigualdad. Esto quiere decir, de acuerdo con un análisis realizado por el diario mexicano El Economista, que cerca del 57% del total de la riqueza en el país latinoamericano se distribuye en alrededor de 10% de sus habitantes.¿Qué opciones hay? Para el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) César Salazar sería relevante un ajuste en el sistema fiscal actual, con el fin de que el Estado pueda gestionar una distribución adecuada de los ingresos.Al respecto, el maestro en economía por el Colegio de México (Colmex) Francisco Rueda señala en una charla para este medio que la reforma fiscal debería enfocarse en cobrar más impuestos a quienes ganen más dinero.Para el experto, esto es relevante debido a que en ejercicios de medición nacional, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pueden generarse ciertos vacíos al no contar con esos datos. Es por eso que "si sacamos el coeficiente de Gini de ahí, la desigualdad estará subreportada; si solo medimos el ingreso laboral, parecerá que la desigualdad es baja. Pero si tomamos en cuenta otros ingresos, que son de intereses, dividendos, rentas (...), la desigualdad es mucho mayor. Habría que existir un mayor cuidado en esto", considera.Salarios y mundo laboralEn el tema de la desigualdad en México, los aspectos en materia laboral juegan un papel medular, especialmente en lo referente a los salarios. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer un aumento de 20% para los sueldos mínimos.Si bien esta modificación es adecuada, los expertos coinciden en que aún no es suficiente para disminuir el trecho existente en los bolsillos de los mexicanos, ya que el cambio no es visible en toda la estructura social."En México no existen los mecanismos institucionales para elevar los ingresos de los que menos reciben, mientras que los que más obtienen van en una carrera en ascenso. Lo que tenemos es una economía completa de concentración del ingreso", reflexiona.Otro punto relevante es la productividad, agrega el especialista, baja en la nación latinoamericana. "En cierto sentido, sobre todo a largo plazo, eso también impacta sobre la desigualdad. Pero hay que tomar en cuenta la erosión de las instituciones de protección al trabajo en México. Mientras exista una economía tan cargada hacia la parte informal, no existirán herramientas que apoyen a que las personas tengan mayores ingresos, con una mejor calidad", detalla.Para Rueda, quien también es docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en cuestiones salariales el sueldo mínimo es una herramienta para disminuir las condiciones distintas en materia económica de la población en México.La brecha de géneroLos especialistas en temas económicos hacen también énfasis en aspectos como la brecha de género que existe no solo en México, sino en el mundo, como uno de los puntos que incrementa la desigualdad."Hay brecha de ingresos porque en México se siguen dando casos donde, claramente, por el mismo trabajo los hombres ganan más que las mujeres, pero también se da que ellos ganan más que ellas porque acceden con mayor facilidad a puestos más altos", apunta Rueda.Salazar toma como referencia los estudios de la premio Nobel de Economia 2023, Claudia Goldin, quien es experta en la participación de las mujeres en el ámbito laboral, para mencionar que este es un tema que, históricamente, han arrastrado todas las naciones.Goldin "habla sobre cómo la trayectoria de hombres y mujeres puede iniciar de la misma forma, pero cuando tienen un hijo, requieren necesidades especiales de horarios, por ejemplo. A partir de ese momento, se observa una brecha salarial. Es un ámbito muy importante a considerar", concluye.

