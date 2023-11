https://sputniknews.lat/20231110/un-trabajo-que-se-remunera-poco-la-cruda-realidad-de-los-cuidados-en-mexico-1145365449.html

Un trabajo que se remunera poco: la cruda realidad de los cuidados en México

En 8 de cada 10 hogares mexicanos hay al menos una persona susceptible de recibir cuidados, el equivalente a 58.3 millones de personas en un país cuya... 10.11.2023, Sputnik Mundo

Por otro lado, los cuidados en el país latinoamericano están marcados por un reparto muy desigual de responsabilidades. De acuerdo con la ENASIC, 3 de cada 4 personas cuidadoras son mujeres (75,1%) que, en su mayoría, realizan esta actividad sin recibir un sueldo a cambio. El tiempo semanal promedio que ellas dedican a los cuidados es de 37,9 horas, frente a las 25,6 que destinan los hombres.Al mismo tiempo, las mujeres que cuidan participan menos en el mercado laboral (51,1%), en comparación con las que no son cuidadoras (71%). Mientras que las mujeres que alternan los cuidados con un empleo remunerado trabajan casi 73 horas semanales en promedio, lo que conlleva implicaciones físicas y emocionales como cansancio (39,1%), menor tiempo de sueño (31,7%), irritabilidad (22,7%), depresión (16,3%) y deterioro de su salud física (12,7%).En su Guía para el debate nacional sobre los servicios de formación y certificación para los cuidados en América Latina, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya evidenció que las mujeres realizan el 76,2% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo. Una situación que es determinante para su acceso y permanencia en el mercado laboral, así como para la calidad de este.Los adultos mayores se quedan solos hasta 9 horasPara la profesora de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota, Joan Tronto, que se ha especializado en ética y política de los cuidados, cuidar significa hacer todo lo que está a nuestro alcance para reparar y mantener el mundo de forma que podamos habitarlo de la mejor manera posible, por lo que es una acción cardinal de toda democracia.Lo anterior implica de forma necesaria el cuidado de los otros —una acción consagrada en la Constitución del país latinoamericano como un derecho— en buena medida porque no hay nadie en el mundo que no necesite ser cuidado. Con todo, la encuesta del INEGI divide a la población susceptible de recibir algún tipo de cuidado en personas con discapacidad o dependientes (5,6 millones); de 0 a 5 años (10,3 millones); de 6 a 17 años (25,4 millones) y personas de 60 años y más (17.0).En tanto, el grupo con la mayor cobertura de cuidados fue el de los menores de hasta 5 años (99,9%), seguido por el de niños y niñas de 6 a 11 años (93%). El tercer puesto lo ocupan los adolescentes de 12 a 17 años (65,9%). Después están las personas con discapacidad o dependencia (61,5%) y, finalmente, las personas adultas mayores (22,4%).De este último grupo, según el sondeo, el 34,1% se quedan solos en casa 9 horas en promedio."Todo el tiempo estamos aquí solitos"En 2020, Pedro se encontraba en su trabajo como vigilante de Ciudad Universitaria, el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ubicado al sur de la capital mexicana, cuando un resbalón le provocó una torcedura en la rodilla y la pierna.En diálogo con Sputnik, el hombre de 65 años cuenta que la atención médica que recibió no fue la adecuada y, además, lo operaron muy tarde. "[Después] fui a las terapias y eso y me tiraron de loco, me dejaban ahí, me decían que ya era un caso perdido".Lo anterior, sin embargo, provocó que perdiera cerca de la mitad de la movilidad en una pierna y, desde entonces, necesita apoyo para caminar por el dolor permanente tras su caída. Por esa razón, ahora se desplaza en un carrito de ruedas, parecido a una andadera, pero cuando necesita salir, como hay escalones, le cuesta mucho trabajo. Además, él y su esposa pasan la mayor parte del tiempo solos en casa, aunque su hija los visita un par de horas a la semana."Todo el tiempo estamos aquí solitos", comparte. "Yo casi no salgo, te digo, salgo a lo necesario, cuando hay algo importante, pero la verdad ya casi ni me gusta salir, estoy muy tranquilo aquí, entonces, hago mis cosas por teléfono, en fin, [además] mis amigos, todos viven afuera".El personal de enfermería necesita distintas capacitacionesSputnik investigó cuál es el costo de contratar a un enfermero profesional en México y encontró que, en promedio, el pago mensual por estos servicios a través de una agencia es de 27.832 pesos (1.586 dólares). En el país latinoamericano, sin embargo, apenas el 6% de la población económicamente activa tiene un sueldo superior a los 15.000 pesos (cerca de 855 dólares), según cifras del INEGI.Por otro lado, de acuerdo con el director de la agencia de enfermería GMCM, Kevin Martínez, el sueldo mensual promedio de un enfermero o cuidador a domicilio oscila entre los 8.000 y 10.000 pesos (entre 456 y 570 dólares), dependiendo del tipo de pacientes a los que atienden.En entrevista con Sputnik, Martínez, que es profesional técnico bachiller en enfermería y actualmente estudia la carrera de Medicina en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García —creada por decreto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador—, detalla que el personal de enfermería que desea dedicarse al trabajo de cuidados debe tener capacitación en primeros auxilios y RCP básico, pero sí es avanzado es mucho mejor.De igual forma, detalló que se deben tomar cursos de cuidados paliativos, movilización correcta del paciente, actualizaciones en los lavados de manos y en la administración correcta de los medicamentos; así como capacitarse para poder afrontar la parte psicológica, debido a que todas las personas que rodean a quien requiere de los cuidados se ven afectadas de cierta forma.Cuestionado sobre las dificultades que el trabajo de cuidados conlleva, el profesional del cuidado señaló la tolerancia como una virtud esencial de cualquier cuidador. Esto porque, dijo, pueden existir pacientes que, por la edad o a causa de alguna enfermedad, pueden tener comportamientos como la necedad y se niegan a hacer las cosas."Decidí cuidarlos sin sueldo"Margarita cuida a sus nietos para que sus hijos puedan trabajar y salir adelante. Si no tuviera esa responsabilidad, el ama de casa podría tener un trabajo de tiempo completo y contar con un mejor ingreso económico, pero eligió quedarse a cuidar a los bebés porque siente "feo que los lleven a la guardería".Además, a sus hijos no les alcanza para pagar una privada y desconfían de las del Gobierno porque temen que ahí maltraten a los menores.En total, la mujer dedica 8 horas diarias al cuidado de sus nietos. "Sí, me canso, porque ya a mi edad, ya no estoy acostumbrada a cuidar bebés, entonces, cuando se los llevan, pues yo quedo bien agotada, estresada, pero me da gusto cuidarlos. Sí, me da mucho gusto".Los resultados de la ENASIC muestran que el desacuerdo con que los hijos o las personas adultas mayores acudan a centros especializados de cuidados se sostiene sobre creencias y estereotipos de género. Así, el 8,5% de la población de entre 15 y 60 años considera que los cuidados son responsabilidad únicamente de las mujeres.A la luz de la información estadística, la académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, la maestra Isela Claudia Valdés Sánchez, comentó en entrevista con Sputnik que lo que está tratando de visualizar la ENASIC es, precisamente, que existe un sector al que se le tiene que proporcionar un ingreso, pero la cuestión es cuánto se debe remunerar, sobre todo si la labor de cuidados sigue viéndose como una obligación y no como un trabajo.

