https://sputniknews.lat/20231207/el-salario-minimo-en-mexico-ha-crecido-pero-se-necesitan-mas-ajustes-para-ver-resultados-1146344013.html

El salario mínimo en México ha crecido, pero se necesitan más ajustes para ver resultados

El salario mínimo en México ha crecido, pero se necesitan más ajustes para ver resultados

El salario mínimo en México tendrá un incremento de 20% en 2024, anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello, la nación... 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T02:10+0000

2023-12-07T02:10+0000

2023-12-07T02:10+0000

salario mínimo

méxico

sueldo

empleo

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

economía

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106994/01/1069940142_0:33:4929:2805_1920x0_80_0_0_11331c374b66ccf4f9f6a1318c5bca8e.jpg

De esta manera, el salario mínimo mexicano será de 248,93 pesos diarios (14,42 dólares), lo cual equivale a 7.572 pesos mensuales (434,66 dólares). En la zona libre de la frontera norte del país latinoamericano, estará en 374,89 pesos diarios (21,72 dólares), 11.403 pesos mensuales (659,59 dólares)."Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro Gobierno: aumentarlo en términos reales al doble", dijo el mandatario mexicano el 1 de diciembre, cuando dio a conocer el acuerdo entre empresarios y el sector obrero del país.Esto fue celebrado días después en conferencia de prensa por los diversos involucrados en determinar el sueldo diario de la población en México."En el sector privado estamos seguros de que este aumento habrá de traer cambios significativos en la calidad de vida y el poder adquisitivo de las y los mexicanos", expuso en el evento el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.Pero hay diversos aspectos a tomar en cuenta para entender las repercusiones de este ajuste salarial en México, desde los avances anuales hasta la comparativa con América Latina. Este es el balance al respecto.La comparativa con otros años El aumento al salario mínimo en México no es nuevo. Sin embargo, a partir de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre 2018, el incremento ha sido mayor.Por ejemplo, durante 2018, el sueldo mínimo general que percibían los mexicanos era de 88,36 pesos (5,11 dólares) al día, con un alza de solo 3,9%. Desde 2019, cuando el Gobierno actual ya estaba laborando, los ajustes salariales generales han ocurrido de este modo:Según el Gobierno de México, con el ajuste que se realizará al salario mínimo en 2024, se estima que, para el cierre del próximo año, se dé un alza del poder adquisitivo de más de 110% respecto a 2018.De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que realizó un análisis tomando en cuenta una inflación de 4,7% en 2023 y 4,1% en 2024, la cifra de los sueldos en la nación latinoamericana varió y cambiará de la siguiente manera:Una estimación de la Conasami y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, tomando en cuenta información de octubre, muestra que en 2024, la gente podrá adquirir con el salario mínimo 5,3 kilos de frijol, 5,9 kg de huevo y 12 kg de tortilla."Estas cifras son prácticamente el doble de lo que se podía adquirir en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018)", refieren las autoridades en un comunicado.Los claroscuros a tomar en cuentaEn entrevista para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Arturo Huerta, precisa que, si bien es positivo el incremento al salario mínimo para la gente, este debe ir de la mano con otros ajustes, especialmente en materia laboral."El problema es que el salario mínimo lo recibe solo un grupo, no la población en general. En el resto no se incrementa en función del ajuste anual, sino de acuerdo con los contratos colectivos o en función al poder de negociación de los sindicatos con las empresas. El problema es que los cambios que eran por debajo de la inflación, después pasaron a ajustarse con respecto a la inflación, pero los sueldos siguen siendo bajos", acota.Huerta subraya que, mientras no existan políticas enfocadas a mejorar los términos laborales, el salario mínimo no será suficiente, además de que se mantendrán situaciones como el desempleo y la economía informal.El también docente en el Posgrado de la UNAM expone que la última vez que un Gobierno tuvo una fuerte participación en incrementar el salario, fue en 1976, durante el mandato del entonces presidente Luis Echeverría (1970-1976), ya que los ajustes en la materia se hacía por arriba de la inflación y productividad laboral. "En el siguiente Gobierno, con José López Portillo (1976-1982), ya no se modificaron los sueldos conforme a la productividad o los precios. Comenzó a disminuir la participación de las remuneraciones de ingreso nacional. Y no se diga después de la crisis económica de 1982. A partir de ahí, hay una tendencia decreciente" en la materia, menciona.¿En qué lugar queda México en América Latina?En los últimos días, más naciones de América Latina han anunciado modificaciones al salario mínimo que percibirá su población durante el próximo año.Por ejemplo, Colombia y Brasil tendrán un incremento de 10 y 10,7%, quedando en un millón 276.000 pesos colombianos (319 dólares) y 1.461 reales (295 dólares), respectivamente. Chile, al igual que México, apostó por subir el salario mínimo más de 15%, llegando a 22%, con lo que quedará en 500.000 pesos chilenos (576 dólares). Sobre esta comparativa, el también maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile expone que, aunque la alza en México es sustancial, no es suficiente. "La participación de la remuneraciones en el ingreso nacional ha sido baja de las más bajas de de América Latina", afirma.Entre las razones, el experto destaca la participación de partidos políticos y estructuras sindicales que proponen y laboral para impulsar mejores salarios para la clase trabajadora."El salario mínimo está en función del poder de negociación de los trabajadores (...). México tiene un dólar barato ha sido resultado de entrada de capitales por la alta tasa de interés. Esta impacta en el crecimiento económico, la creación de empleos formales, entre otros rubros", concluye.

https://sputniknews.lat/20230729/el-aumento-al-ingreso-de-los-hogares-en-mexico-no-significa-un-incremento-al-bienestar-1142043210.html

https://sputniknews.lat/20230922/inflacion-y-falta-de-crecimiento-economico-el-trasfondo-de-los-bajos-salarios-en-mexico-1143972647.html

https://sputniknews.lat/20230901/el-problema-no-es-la-tecnologia-sino-el-uso-que-se-hace-de-ella-en-el-trabajo-1143230460.html

https://sputniknews.lat/20230906/ante-la-economia-volatil-de-eeuu-como-le-afectara-a-mexico-hacia-las-elecciones-de-2024-1143395903.html

https://sputniknews.lat/20231205/sacrificar-crecimiento-y-empleo-el-costo-de-corregir-los-desequilibrios-macroeconomicos-en-chile-1146294184.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

salario mínimo, méxico, sueldo, empleo, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas