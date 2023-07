https://sputniknews.lat/20230729/el-aumento-al-ingreso-de-los-hogares-en-mexico-no-significa-un-incremento-al-bienestar-1142043210.html

Si bien el ingreso en los hogares de México aumentó durante 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esto no equivale a... 29.07.2023

Esta semana, el Inegi dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, que se realiza cada dos años.Esta reveló que durante el año pasado el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63.695 pesos, un aumento de 11% respecto a 2020 y de 4,6% en comparación con 2018, año en el que inició el Gobierno actual. La fuente principal por la que los mexicanos obtuvieron dinero fue el trabajo (65,7%).Ante ello, el 27 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el dato. Sin embargo, el doctor en economía Jorge Feregrino, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), matizó la opinión expresada por el mandatario."El aumento al ingreso de los hogares en México no significa un incremento al bienestar. Ese incremento sí es importante, pero no corresponde a la inflación actual, que se puede comer [el dinero]", afirmó en entrevista para Sputnik."Hay que decirlo: el asunto es que está muy bien que crezcan, pero tienen que hacerlo más rápido que la inflación. Sin embargo, sería peor que no avanzaran con ese nivel inflacionario y que, incluso, estuvieran descendiendo", agrega.Esto indica el ingreso de los hogares en MéxicoPara entender mejor por qué es tan relevante el ingreso de los hogares en México, el doctor en economía Miguel Ángel Lara detalla que este dato muestra la dimensión del poder adquisitivo que tiene la población en general."En ámbitos particulares y de manera muy resumida, nos indica la capacidad del gasto del país", explica en entrevista para Sputnik.Sumado a ello, el experto de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Ramón Martínez Juárez comenta que esta información permite conocer tres elementos: cómo se compone la sociedad respecto a su ingreso, cuántos y cuáles estratos económicos existen y el comportamiento de cada sector a lo largo de la historia."Así, podemos saber si se ha incrementado o disminuido la pobreza, si existe una transición de la clase media hacia niveles de media baja", dice en una charla para este medio. Esto se da a través de deciles y en función de ellos se conforman los ingresos de las familias mexicanas. "Por definición, el primer decil lo integra la décima parte de los hogares del país, con los ingresos más bajos. Así, de manera sucesiva, se llega al décimo decil, que lo compone la décima parte de los hogares con los ingresos más altos", refiere el Inegi en la ENIGH 2022.Según Feregrino, para esta edición de la encuesta se refleja una leve recuperación respecto al ejercicio anterior, que se realizó en 2020 durante la pandemia de COVID-19. "Más allá de una caída de los ingresos durante el COVID-19, básicamente las personas dejaron de tener dinero porque se quedaron sin empleo, podemos ver una leve recuperación después del coronavirus", destaca.Los más ricosHay un grupo que la ENIGH no ha abordado históricamente: las personas millonarias de México. Para Lara, quien también es docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, la razón es porque se develaría la enorme polaridad que existe en la concentración de la riqueza en el país."Tomando como ejemplo la riqueza del hombre más rico de México y América Latina, que es Carlos Slim y su familia, resulta que ellos, al 23 de mayo de este año, han acumulado una riqueza de 93.000 millones de dólares. Esto equivale a comprar cada día alrededor de 14 departamentos con un valor de tres millones de pesos cada uno", expone.Al respecto, Martínez Juárez menciona que una de las razones por las que no se contempla a los más ricos es porque solo son el 1% del total de personas en el territorio, es decir, alrededor de millón y medio de mexicanos."No lo miden porque, dado el bajo porcentaje, no les parece representativo dentro de una muestra, pero si se hiciera un ejercicio como el que hacen otros organismos internacionales, que tiene que ver con cuánto representan estas personas, el impacto es importante en la economía en nuestro país", precisa. El experto agrega que otro rubro a considerar es que son personas privilegiadas cuyo poder económico es de gran influencia."No lo tocan porque hay que tener cuidado con quiénes son estos personajes. Se habla de dos clases sociales, una de empresarios y otra de políticos, que también representan a este grupo privilegiado", ahonda.Influencia de los programas socialesUna de las razones que mencionaba el presidente mexicano para explicar el aumento del ingreso de los hogares era el cambio de políticas para atender a la población con menores ingresos del país latinoamericano."Nos alejamos de ese esquema [neoliberal] que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia. Por eso el pueblo de México decidió llevar a cabo una transformación, cambiando la política económica de verdad, que es lo que estamos haciendo (...). No es para presumir, pero es un modelo mexicano que no se ha aplicado en otros países; es el humanismo mexicano", precisó López Obrador.Con ello, el presidente hizo referencia a los programas sociales que ha impulsado durante su Gobierno, como el programa Jóvenes construyendo el futuro o los apoyos económicos para las personas adultas mayores.Los expertos coinciden en que, aunque estos proyectos ayudan a la población y elevan el ingreso de los hogares, no son suficientes para eliminar la pobreza en el país. De acuerdo con un análisis de la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza, con base en datos oficiales del Inegi, 35 millones de personas, es decir, el 59% de la población ocupada, carecía, al primer trimestre de 2023, de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza."Es muy complicado que haya gente viviendo solo de las becas o este tipo de ayudas; son un complemento al ingreso directo e impacta sobre todas las instituciones", subraya Feregrino. "Más que un apoyo, estamos sustituyendo las carencias que debieron haberse cubierto desde hace 20 o 30 años, como las de aquellas personas que no tienen pensión. De cualquier manera no tiene una cobertura completa de su bienestar social", agrega. Mientras tanto, Lara considera que, tomando en cuenta el ingreso de la clase obrera, que es la que menos gana en su trabajo, y las becas o pensiones gubernamentales, el total tampoco es suficiente para sobrevivir de manera decorosa."La situación es dramática: se están aplanando los salarios a la baja y hay una disminución del poder adquisitivo de la clase obrera", afirma y dice que, de continuar así, el umbral de pobreza puede acentuarse en los próximos años.

