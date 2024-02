https://sputniknews.lat/20240213/amlo-el-peso-mexicano-es-la-moneda-mas-fuerte-en-los-ultimos-tiempos-1148207334.html

AMLO: El peso mexicano "es la moneda más fuerte en los últimos tiempos"

AMLO: El peso mexicano "es la moneda más fuerte en los últimos tiempos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el peso mexicano aún continúa fortaleciéndose este 2024, después de la racha positiva que... 13.02.2024, Sputnik Mundo

Previamente, el mandatario mexicano estimó que la economía del país crecería un 3,5% al finalizar este año."Veo bien la economía del país, afortunadamente. No vemos ningún riesgo en lo interno. Tampoco un factor externo que pueda llevarnos a una crisis en lo económico, aunque no sabemos. ¿Quién iba a imaginar lo de la pandemia [de COVID-19], por ejemplo?", reflexionó en su rueda de prensa del 12 de enero de 2024.La situación del 'superpeso'Durante 2023, el peso mexicano se fortaleció en el mercado de divisas, a tal grado que, al cierre del año pasado, tuvo una apreciación de un 13% frente al dólar.A pesar de contar con algunos beneficios, impactó en los ingresos de la nación latinoamericana, como confirmó el subsecretario de Hacienda mexicano, Gabriel Yorio, durante el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.Aunque no se logró la meta prevista en la Ley Federal de Ingresos, que era de 8,3 billones de pesos, en 2023 se obtuvieron ingresos por 7,03 billones de pesos, lo que representó un alza del 1% respecto a lo reportado en 2022, que fue de 6,6 billones de pesos.En este sentido, el doctor en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, señaló previamente en una entrevista para Sputnik que esto no representa que la nación se dirija a tener problemas económicos."Todos los indicadores económicos son procesos reversibles, es decir, están en una constante fluctuación. Esta disminución no representa una amenaza para la economía, ya que es un proceso de reacomodo; fue un hecho inédito la apreciación de la moneda y, por supuesto, impacta en la estructura. Sería muy rápido catalogarlo como un éxito o un fracaso", ahondó.No obstante, no se debe perder de vista que una apreciación prolongada puede traer algunas situaciones adversas. En una charla previa para este medio, el doctor en economía Arturo Huerta, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que el superpeso podría seguir afectando la economía, especialmente si se suma con una tasa alta de interés por parte del Banco de México (Banxico) que, en la actualidad, se encuentra en 11,25%."Las importaciones son baratas y terminan desplazando la producción nacional, lo que reduce el ingreso tanto de los exportadores como de los que producen que, en el mercado interno, ya no tienen condiciones de competitividad ante los productos importados de menor costo. Y a eso se suma la tasa de interés que deben pagar por la deuda que tienen y se incrementa la cartera vencida", expuso.

