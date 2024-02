https://sputniknews.lat/20240210/que-significa-que-mexico-no-haya-logrado-su-meta-en-ingresos-por-el-superpeso-1148088024.html

¿Qué significa que México no haya logrado su meta en ingresos por el 'superpeso'?

Los ingresos de México en 2023 no alcanzaron la meta fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a causa de la fortaleza del peso mexicano... 10.02.2024

2024-02-10T20:04+0000

2024-02-10T20:04+0000

2024-02-10T20:04+0000

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/08/1140353853_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_cd55534676c492a2aea697def2b17e20.jpg

"Todos los indicadores económicos son procesos reversibles, es decir, están en una constante fluctuación. Esta disminución no representa una amenaza para la economía, ya que es un proceso de reacomodo; fue un hecho inédito la apreciación de la moneda y, por supuesto, impacta en la estructura. Sería muy rápido catalogarlo como un éxito o un fracaso", explica.Recientemente, el subsecretario de Hacienda mexicano, Gabriel Yorio, señaló durante el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que la nación latinoamericana había tenido dificultades para obtener mayores ingresos durante 2023 debido a la racha positiva de la divisa nacional que, al cierre del año pasado, tuvo una apreciación de 13% frente al dólar."El impacto que hubo fue la apreciación sostenida del tipo de cambio, que no se tenía previsto, y que prácticamente impactó en todos los ingresos de flujos externos", externó.A pesar de no lograr la meta prevista en la Ley Federal de Ingresos, que era de 8,3 billones de pesos, en 2023 se obtuvieron ingresos por 7,03 billones de pesos, lo que representó un alza de 1% respecto a lo reportado en 2022, que fue 6,6 billones de pesos.En este tenor, la maestra en economía por la UNAM, Adriana Mitani Cruz, considera en una charla para este medio que es mínima la disminución de los ingresos, esto porque, en términos porcentuales, solo descendieron 0,1%.Los detalles sobre los ingresosEn la presentación sobre los resultados de 2023, Yorio explicó que gran parte de las afectaciones se reflejaron en los ingresos generados a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en exportaciones y petroleros."La apreciación sostenida y no prevista del tipo de cambio impactó la captación de IVA en operaciones de comercio exterior y de ingresos petroleros, ya que se recibieron menos pesos por la exportación del hidrocarburo”, declaró.Por ejemplo, respecto al petróleo, se generaron 1,7 billones de pesos, monto menor en 238.662 millones en comparación con 2022. En el caso de lo tributario, se registraron 4,5 billones de pesos, 102.984 millones menos que en el periodo previo. En este tenor, Cruz apunta que el descenso de los ingresos continuará durante este 2024, derivado del precio del petróleo a nivel mundial, así como una nueva racha de apreciación del peso mexicano.No obstante, "el Gobierno tiene la intención de seguir incrementando la parte de los ingresos presupuestarios a través de los impuestos a las empresas", lo que puede ayudar a balancear esta situación.¿Qué pasa si continúa la fortaleza del peso?En entrevista previa para Sputnik, el doctor en economía Arturo Huerta, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comentó que el superpeso podría seguir afectando la economía, especialmente si se combina con una tasa alta de interés por parte del Banco de México (Banxico) que, en la actualidad, se encuentra en 11,25%."Las importaciones son baratas y terminan desplazando la producción nacional, lo que reduce el ingreso tanto de los exportadores como de los que producen que, en el mercado interno, ya no tienen condiciones de competitividad ante los productos importados de menor costo. Y a eso se suma la tasa de interés que deben pagar por la deuda que tienen y se incrementa la cartera vencida", expuso.Al respecto, Rojas asevera que es muy probable que la divisa mexicana mantenga una racha positiva durante 2024, pero que esto abriría la puerta a un nuevo modelo de intercambio comercial distinto al que se tiene en la actualidad."Ya no sería de mercancías baratas, sino de productos caros, pero con mucho valor. Estimo que el peso siga una senda natural de apreciación, en la medida en que empiecen a funcionar de conjunto todas las obras estratégicas que se construyeron en este Gobierno", es decir, en el siguiente sexenio, vaticina.Entre estos proyectos se encuentran el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, entre otros.Una luz en el caminoAunque una de las secuelas de una menor captación de ingresos puede generar mayor deuda pública, los expertos muestran que aún hay varios datos que demuestran que la economía mexicana va por buen camino.Por ejemplo, datos de la deuda pública exponen que, de 2022 a 2023 esta ha bajado, pasando de 47,6% a 46,8%, refiere Cruz. Solo se deben tomar en cuenta algunos factores como las elecciones presidenciales, las medidas que tome Banxico para controlar la inflación y que la producción en las refinerías, especialmente de Dos Bocas y Deer Park, sea positiva.Un aspecto que puede también ayudar a la economía de la nación latinoamericana, es el nearshoring que, a decir de la especialista, "ha causado que los inversionistas volteen a ver a México como un país potencial para incrementar o mejorar su producción".Asimismo, Rojas precisa que un nuevo pacto fiscal es necesario para tener mayores ingresos en México, debido a que, en la actualidad, las compañías y personas con un alto poder adquisitivo aún no pagan impuestos conforme sus ganancias.Al igual que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descarta que lo mejor sea una reforma fiscal, ya que, en gobiernos anteriores, esto significó aumentar los impuestos a las personas con menores ingresos. Ahora, lo que se busca es que no se condone impuestos a los ricos y crear condiciones más igualitarias.

