https://sputniknews.lat/20240209/los-inversionistas-tienen-confianza-en-mexico-que-significa-la-gran-emision-de-deuda-del-pais-1148053004.html

"Los inversionistas tienen confianza en el mercado mexicano"

"Los inversionistas tienen confianza en el mercado mexicano"

El éxito en la colocación de bonos de referencia por parte del Gobierno mexicano muestra la confianza que existe en el mercado nacional hacia el país... 09.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-09T19:30+0000

2024-02-09T19:30+0000

2024-02-09T19:32+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

méxico

bonos

📈 mercados y finanzas

deuda

elecciones presidenciales en méxico (2024)

andrés manuel lópez obrador

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/07/1148051700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5616de66c2aec09334d90e99d6306d39.jpg

En enero, México anunció la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 7.500 millones de dólares, la más grande en los últimos años. Con ello, la nación hispanohablante se convirtió en el mayor emisor soberano con calificación BBB, considerado el grado más bajo dentro de la categoría de inversión, según la Secretaría de Hacienda de México. En ello coincide Ignacio Martínez Cortés, analista independiente y doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, quien asegura que México, efectivamente, se convirtió en el mayor emisor de deuda a nivel mundial entre los países con calificación BBB, entre los que también se encuentran Italia y Hungría, por ejemplo. "La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año", refirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana en un comunicado.Al respecto, la doctora en economía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Violeta Rodríguez del Villar, apunta que colocar bonos de referencia es una manera muy común de contratar deuda.2024: un año decisivoLos expertos coinciden en que, a pesar de que los bonos son una noticia positiva para México, se deberán sortear diversos desafíos durante este año, como una posible desaceleración económica mundial o los niveles de inseguridad en el territorio mexicano.Los hechos "van a crear una especie de incertidumbre hacia el inversionista. Entre ellos está el llamado nearshoring que, por el momento, por más que se diga, no hay inversión productiva al respecto", observa Martínez Cortés, quien también es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. Según él, a pesar de que la Secretaría de Economía de México tenga propuestas de más de 300 proyectos de inversión, estos aún no se concretan. Pero de llevarse a cabo, generarían "un monto de alrededor de 107.000 millones de dólares".Otro aspecto que destaca Martínez Cortés es la variación del peso mexicano que, durante 2023, se fortaleció, lo que tuvo algunas consecuencias, especialmente en las exportaciones.Otro factor importante a tomar en cuenta son los cambios políticos, ya que México tendrá elecciones presidenciales en junio de este año, lo cual podría cambiar la perspectiva de los inversionistas, señala Rodríguez del Villar, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Futuro y riesgos de la colocación de bonosCon la colocación de estos tres bonos de referencia, de cinco y hasta 30 años y cuyos rendimientos oscilan entre 5,07 y 6,45%, México hila una década posicionándose en este ámbito.Para los siguientes meses, la Administración encabezada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, busca cumplir el Plan Anual de Financiamiento 2024, "manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso (mexicano) y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente", anunció la Secretaría de Hacienda en enero.Si bien esta es la senda vaticinada por el Gobierno mexicano, el futuro y los riesgos de continuar con más acciones de este tipo también están relacionadas con las acciones que lleve a cabo la persona que gane los comicios presidenciales en junio.No obstante, añade la experta, el paso que dio el Gobierno mexicano al iniciar este 2024 demostró ante el resto del mundo que la economía nacional es sólida, además de que es respaldada por acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Respecto a la perspectiva internacional, Martínez Cortés considera que otras naciones que podrían buscar la colocación de bonos de esta índole son Brasil y la India, ambos integrantes del bloque de los BRICS.Lo que aún falta "es esperar el comportamiento de, por lo menos, este primer trimestre, en las economías de países de renta media para saber si [los bonos pueden aplicarse] (...). También depende de cómo se vislumbra la economía internacional. No obstante, México ya hizo el primer movimiento, ahora hay que ver si otras se atreverán a hacerlo", concluye.

https://sputniknews.lat/20240207/amlo-rechaza-una-reforma-fiscal-en-mexico-la-solucion-es-no-condonar-impuestos-a-los-ricos-1148056955.html

https://sputniknews.lat/20230608/no-todo-lo-que-brilla-es-oro-que-desventajas-tiene-el-superpeso-para-mexico-1140360157.html

https://sputniknews.lat/20240125/la-inversion-en-mexico-podria-crecer-30-pero-no-ocurrira-en-el-corto-ni-mediano-plazo-1147608833.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, méxico, bonos, 📈 mercados y finanzas, deuda, elecciones presidenciales en méxico (2024), andrés manuel lópez obrador