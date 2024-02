https://sputniknews.lat/20240207/amlo-rechaza-una-reforma-fiscal-en-mexico-la-solucion-es-no-condonar-impuestos-a-los-ricos-1148056955.html

AMLO rechaza una reforma fiscal en México: la solución es "no condonar impuestos" a los ricos

"Los tecnócratas al servicio de la oligarquía han criticado las reformas [presentadas recientemente] y señalado que, para que el nuevo Gobierno tenga recursos, se debe llevar a cabo una reforma fiscal, pero lo único que se debe hacer es ya no seguir condonando impuestos a los de arriba", dijo en conferencia de prensa.Asimismo, el mandatario mexicano comentó que, a tan solo ocho meses de finalizar su mandato, las finanzas públicas de la nación que encabeza son sanas, por lo que descartó que fuese a darse una crisis derivada de las elecciones presidenciales y del periodo de transición.Previamente, el 12 de enero, López Obrador estimó que no había riesgos nacionales o internacionales para la economía mexicana durante 2024."Veo bien la economía del país, afortunadamente. No vemos ningún riesgo en lo interno. Tampoco un factor externo que pueda llevarnos a una crisis en lo económico, aunque no sabemos. ¿Quién iba a imaginar lo de la pandemia [de COVID-19], por ejemplo?", detalló.El mandatario mexicano señaló que algunos expertos en economía, que aún tienen tendencias neoliberales, han presentado estimaciones de crecimiento por debajo de 3% para este año.En entrevista previa para Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Arturo Huerta, apuntó que el panorama para la economía mexicana es incierto este año, ya que existe inestabilidad económica que se deriva de factores como la desigualdad en el ingreso de la población, la alta tasa de interés que prevalece en el país, un alza en el incumplimiento de pagos de créditos, la austeridad fiscal y los comicios presidenciales del 2 de junio."Es resultado de la política que prevalece en el país: el peso fuerte, que abarata las importaciones, mismas que desplazan a la producción nacional y, por lo tanto, se ve afectado el ingreso de las empresas, que terminan [recortando personal] o manteniendo bajos salarios. Al ver disminuido [su presupuesto], las compañías y las familias se endeudan", explicó.

