La inversión en México podría crecer 30%, "pero no ocurrirá en el corto ni mediano plazo"

25.01.2024

A esta conclusión llegaron expertos consultados por Sputnik, en momentos en que el país latinoamericano hace frente a los efectos negativos que dejó la pandemia de COVID-19 en materia económica, y en un contexto en el que las inversiones crecen gracias al nearshoring. De acuerdo con su análisis, lo más probable es que se consiga esa cifra al finalizar el siguiente sexenio, pero eso dependerá, dice, de las políticas que la próxima Administración defina en cuestiones como economía y seguridad.El pasado 12 de enero, el presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Slim, dijo durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2024 que, para que la nación latinoamericana avance en poco tiempo, se requiere que la inversión tenga un avance sustancial.En este sentido, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Óscar Rojas puntualiza que sí es necesario que el país incremente la inversión, pero previamente se deben tomar en cuenta otros factores."Sin duda se requiere el alza en la inversión. ¿Por qué? Porque la economía de la cuarta transformación ha demostrado que apenas estamos conformando nuestro mercado interno. Anteriormente, México estuvo en competencia en un mercado mundial donde otros países, durante años, han consolidado y establecido sus propios intereses. Incluso, hay unos que tienen mucho potencial, como China", explica.Desafíos para el incremento de la inversiónDe acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), México registró un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de 43,9 millones de dólares, esto al cierre de 2023. Con ello, tuvo su mejor resultado desde 2013, con base en un análisis del diario mexicano El Financiero.Aunque este resultado es positivo, aún no es suficiente para avanzar al nivel que sugiere el empresario mexicano, quien es el hombre más rico de América Latina.Un punto que ayuda a México a avanzar en la materia es el nearshoring. "Asimismo, hay cierta estabilidad macroeconómica, en el sentido de que la inflación, aunque está por arriba del rango objetivo del Banco de México (Banxico), se encuentra en niveles aceptables", agrega el experto.Un aspecto más a tomar en cuenta en materia de inversión es definir de dónde viene y cómo actúa en las finanzas del país."Es verdad que la inversión privada y la pública son la vía [para el crecimiento]; eso es lo que ha impulsado el Gobierno actual, que generó un círculo virtuoso de consumo. Pero, una vez que vemos que inicia este motor económico y teniendo claro que la pública dirige a la privada, se requiere pensar en términos de consolidación", afirma Rojas, quien también es profesor en la UNAM.Para los especialistas, algunas maneras más tangibles para llegar al 30% de inversión que declara el magnate mexicano son continuar elevando la participación pública, buscando estrategias para disminuir la desigualdad entre la población y garantizando a los empresarios condiciones idóneas para desarrollar sus proyectos."Por ejemplo, el Gobierno mexicano debe asumir el compromiso de respetar los contratos que se hayan firmado (...), centrarse en mejorar la seguridad pública, dar facilidades fiscales" y mayor capacitación para los trabajadores del sur y sureste mexicanos, donde tienen auge las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, precisa Rueda.¿Qué pasa con el poder adquisitivo?En la charla que ofreció Slim, quien también es presidente de Fundación Telmex, comentó que uno de los cambios que se deben realizar en México es mejorar el poder adquisitivo, también conocido como poder de compra, de la población, con el fin de "romper la barrera del subdesarrollo que aqueja al país"."Es muy importante que fortalezcamos el poder adquisitivo de la población, el ingreso, el salario de la población. Cuando se habla de igualdad, perdón que lo diga, pero es una tontería. No se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar e igualdad de oportunidades y de seguridades", expresó.En lo que va del sexenio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018, el salario mínimo se ha incrementado entre 15 y 20% por año. En esa época, la población percibía 88,36 pesos (5,11 dólares) diarios. Para este 2024, la gente recibe 248,93 pesos diarios (14,42 dólares).Al respecto, Rojas hace énfasis en la necesidad no solo de cerrar las diferencias de ingresos en México, sino revisar dónde la población está aportando su dinero. "En este segundo tramo de consolidación del mercado interno, tenemos que hacernos preguntas sobre los contenidos del desarrollo, qué tipo de consumo y cadenas son las que vamos a estar impulsando. Si no, crecerá el mercado interno y el consumo, pero solo para alimentar la maquinaria de desigualdad y eso no podemos aceptarlo", subraya.Sobre el tema, Rueda expone que no siempre el crecimiento económico garantiza un incremento en el poder adquisitivo, debido a que la tendencia histórica no ha sido a la par, esto en parte por la inflación. De igual manera, vislumbra necesarias las reformas a los salarios y las pensiones de la clase trabajadora, mismas que el mandatario mexicano presentará en febrero entrante.Además, "son importantes los programas sociales que, a final de cuentas, han ayudado a muchos mexicanos a salir la pobreza; se deberían mantener", concluye.

