Lavrov: EEUU está empujando a todo Oriente Medio a una catástrofe

El ministro ruso de Exteriores precisó que por el momento EEUU se esfuerza por impedir la votación sobre la resolución presentada por Argelia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Argelia, que inició su mandato como miembro no permanente de ese organismo para el periodo 2024-2025, elaboró un proyecto de resolución que aborda cuestiones de alto el fuego en Gaza, prosiguió Lavrov. El borrador aún no fue sometido a la votación, pero EEUU ya "está haciendo todo lo posible" para impedirlo.Igualmente, Rusia no ve perspectivas para una estabilización de la situación en el enclave palestino, "dada la actitud inflexible de los dirigentes israelíes de continuar la operación militar en Gaza, que ahora ya se extiende a [la ciudad de] Rafah".Comentando la escalda de la crisis en Oriente Medio, el ministro ruso subrayó también que aún no ha alcanzado su máximo, y que sus consecuencias pueden ser observadas en otras partes de la región. El ministro hizo hincapié en la situación en Cisjordania, señalando incursiones militares en estos territorios que han causado víctimas.Lavrov tampoco pasó por alto las tensiones en el mar Rojo, así como en Yemen, que "ha llegado a ser otro objetivo más de los ilegítimos y agresivos ataques aéreos de EEUU y el Reino Unido". Lavrov notó que EEUU, apostando por su dominio en Oriente Medio, pretende prevenir que Rusia tome parte en los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región. El ministro recordó que Washington "bloqueó la labor del cuarteto de mediadores internacionales para el arreglo en Oriente Medio, formado por Rusia, EEUU, la ONU y la UE". Lavrov añadió que EEUU está imponiendo "sus propias recetas, alejadas de la realidad, soluciones unilaterales que no tienen en cuenta las especificidades ni de los países ni de la región" en la situación actual.El pasado 7 de octubre, el movimiento Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 250 rehenes.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra las instalaciones civiles y otras en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza.Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Catar, Egipto y Estados Unidos, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamás, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre. Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza.Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esta guerra, según la ONU.Los ataques israelíes han dejado hasta el momento a casi 28.500 palestinos muertos y más de 68.100 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

