https://sputniknews.lat/20240213/secreto-y-derrochador-el-ft-devela-el-club-mas-secreto-de-los-banqueros-europeos-1148174686.html

"Secreto y derrochador": el FT devela el club "más secreto" de los banqueros europeos

"Secreto y derrochador": el FT devela el club "más secreto" de los banqueros europeos

Una organización financiera secreta, el Instituto Internacional de Investigación Bancaria (IIIB), opera en Europa desde hace más de 70 años. En sus reuniones... 13.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-13T14:52+0000

2024-02-13T14:52+0000

2024-02-13T14:52+0000

internacional

banquero

🌍 europa

bancos

política

riqueza

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108048/87/1080488711_0:372:3968:2604_1920x0_80_0_0_f7671802c97504375d0cb79b73cf23b2.jpg

A finales de octubre de 2023, más de 40 de los banqueros más poderosos de Europa se reunieron en el palaciego hotel Dolder Grand, con vistas a Zurich, Suiza, para debatir durante tres días la situación de su sector. Las conversaciones, que no se hicieron públicas, fueron organizadas por una organización muy influyente cuya existencia apenas se conoce fuera de sus enrarecidos miembros.El organismo financiero fue fundado en París en 1950 por ejecutivos de cuatro entidades de crédito de Bélgica, Francia, Países Bajos y Suiza con el objetivo de debatir al más alto nivel los temas relacionados con el desarrollo del sector bancario.Según la publicación, se trata del club más exclusivo y secreto de las finanzas europeas, donde los jefes de los bancos se comunican con los invitados, que pueden ser presidentes, primeros ministros o hasta miembros de las familias reales.Esta organización no tiene ningún sitio web, su composición, agenda y actas de las reuniones no se publican, y no se recomienda a los miembros del grupo que compartan con terceras personas los detalles de las discusiones, señalan las fuentes.Además de ser un foro para el intercambio de ideas entre los financieros europeos mejor relacionados, el IIIB es "un club social de élite" en el que, durante tres días, los banqueros "disfrutan de cenas de gala, visitas privadas a monumentos históricos y viajes de compras de alto nivel", revela el periódico británico.Al mismo tiempo, durante 73 años, dicho instituto reúne dos veces al año a representantes de los principales bancos de Europa.Los encuentros se realizan en hoteles de lujo y palacios reales de todo el continente, y persiguen la discusión de una variedad de "temas delicados" como las fusiones y adquisiciones, o incluso la política global, informa el medio.Ilaria Pasotti, investigadora que ha estudiado los primeros archivos de la organización, afirma que los temas debatidos reflejaban las preocupaciones de los banqueros europeos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Mientras que en los años 50 se discutía mucho sobre la creación de filiales en las antiguas colonias, en los 60 la atención se centró en el papel internacional del dólar, los problemas del sistema de tipos de cambio fijados en Bretton Woods y la amenaza de adquisiciones estadounidenses de bancos europeos.Hacia finales de siglo XX, las conversaciones del IIIB se centraron más en el impacto del euro, el creciente mercado de derivados y las fusiones y adquisiciones entre grandes bancos. En uno de los pocos discursos públicos pronunciados ante el club, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, comenzó su intervención en la reunión del IIIB citando la advertencia de Adam Smith contra la colusión, extraída de La riqueza de las naciones:"La gente del mismo oficio rara vez se reúne, ni siquiera para divertirse, pero en las ocasiones en que se reúnen, la conversación acaba en una conspiración contra el público o en algún artificio para subir los precios".Los bancos anfitriones de las reuniones del IIIB deben pagar el alojamiento y el ocio, mientras que los empleadores de los asistentes corren con los gastos de viaje. Así, la reunión de Estocolmo había incluido el alojamiento de más de 40 directores ejecutivos de bancos y sus parejas en el Grand Hotel, de cinco estrellas, una cena en la ópera de la ciudad y un exclusivo viaje de compras para los cónyuges, asegura el medio.Uno de sus exmiembros, el presidente del banco sueco Handelsbanken, Per Boman, criticó la institución por su "excesivo derroche y falta de transparencia", relata el periódico.Pese a la importancia de los temas que se abordan, las actividades del Instituto Internacional de Estudios Bancarios en sus más de siete décadas de existencia apenas se abordan por la prensa, con la excepción de un encuentro que tuvo lugar en mayo de 2010.De acuerdo con Financial Times, la última reunión del club se celebró en octubre de 2023 en la ciudad suiza de Zurich, y en ella participaron unos 40 banqueros.Pero en las reuniones no solo se abordan asuntos bancarios: uno de los miembros recordó haber recibido una llamada telefónica de Eddy Wauters, el exfutbolista profesional y el secretario general del IIIB durante muchos años. Conforme con el artículo, Wauters llamó porque el club de futbol belga Royal Antwerp estaba negociando la venta de un jugador a un club del país de origen del director general del banco y quería saber "si el club comprador tenía dificultades financieras y si era probable que pagara íntegramente la cantidad acordada".No obstante, a juicio del director general del IIIB, la investigación demostró que la institución "cumple sus misiones fundamentales".

https://sputniknews.lat/20240117/los-lideres-latinoamericanos-no-van-a-davos-porque-es-un-mecanismo-de-legitimacion-occidental-1147445030.html

https://sputniknews.lat/20231229/la-fortuna-de-las-500-personas-mas-ricas-del-mundo-crecio-en-15-billones-en-2023-1147018057.html

https://sputniknews.lat/20231104/por-que-la-banca-espanola-gana-mas-que-nunca-pero-sus-clientes-estan-peor-que-antes-1145392473.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

banquero, 🌍 europa, bancos, política, riqueza