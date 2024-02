https://sputniknews.lat/20240214/cibercriminales-ucranianos-piratean-160-sitios-web-y-amenazan-a-los-evasores-de-la-movilizacion-1148223357.html

Cibercriminales ucranianos piratean 160 sitios web y amenazan a los evasores de la movilización

Los portales empezaron a ser atacados el 13 de febrero por la tarde por el grupo ultranacionalista de cibercriminales Poder de la Catedral Nacional Ucraniana (PCNU) que opera al estilo de Pravi Sektor (Sector Derecho) y la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)* prohibidos en Rusia.Las páginas principales de los sitios atacados contenían un llamamiento a la movilización con amenazas a quienes se negaran, así como el logotipo del PCNU con los colores de Pravi Sektor (Sector Derecho) y de la OUN*, con un líder de la cual fue el colaborador de Hitler, Stepán Bandera.En particular, fueron pirateados los portales de organismos gubernamentales ucranianos: la página oficial de la Administración Estatal del distrito de Leópolis, el sitio web del censo de población de toda Ucrania; instituciones educativas: la Academia de Gestión Financiera, la Universidad Estatal de Educación Física de Leópolis, que lleva el nombre de Boberski.Además, descifraron instituciones religiosas: la Iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María, la Escuela de Canto Eclesiástico; los proveedores de internet Megaline en la región de Ternópil e Idea; otras empresas privadas ucranianas y la página de la Fundación de la Federación Mundial de Deportes."Le informamos de que los derechos de uso de los servicios de internet nos fueron cedidos voluntariamente para que pudiéramos utilizar sus datos para identificar a cada usuario", comenzaba el texto. A continuación, les pedía que se presentaran en el centro de alistamiento militar y se unieran a las filas de las FFAA de Ucrania.En caso contrario, los delincuentes informáticos prometieron equiparar a quienes no acudieran al centro de alistamiento militar con traidores de la patria, quitarles sus propiedades o destruirlos. Amenazaron con matarlos "en el acto: serán liquidados como perros, sin gastar balas". A los que no quieren movilizarse, los autores de los peligros les llamaron "la basura más común que no hace más que parasitar"."¡Recuerden que los encontraremos a todos!", rezaba el texto de las amenazas publicadas por los hackers ultranacionalistas ucranianos.La mayoría de los sitios web seguían inaccesibles en el momento de la publicación, solo unos pocos consiguieron restablecer su funcionamiento, entre ellos el proveedor de internet Idea, el Departamento de Juventud y Deportes de la región de Leópolis, la Universidad de Educación Física de Leópolis, el Instituto de Física de Sistemas Condensados de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania y algunas empresas privadas.Según explicó a Sputnik una fuente de los círculos de hackers, los cibercriminales del PCNU son seguidores de las ideas de Yaroslav Stetsko, uno de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos*, que proclamó un "Estado ucraniano" en Leópolis inmediatamente después de que la Alemania nazi ocupara la ciudad."En la actualidad, lo más probable es que cuente con el apoyo del nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, [Olexandr] Sirski. Pero este punto, por supuesto, requiere verificación y confirmación. La principal tarea de la organización es apoyar a los centros territoriales de adquisición de Ucrania en la realización del programa de reclutamiento. La ley sobre la movilización entrará pronto en vigor en Ucrania, y las estructuras asociadas a [el nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Olexandr] Sirski están obviamente interesadas en ordenar dicha propaganda", concluyó el interlocutor de la agencia.* Organización prohibida en Rusia.

