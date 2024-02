https://sputniknews.lat/20240212/ni-reviviendo-a-napoleon-por-que-los-cambios-en-sus-ffaa-no-son-suficientes-para-ucrania-1148183919.html

"Ni reviviendo a Napoleón": ¿por qué los cambios en sus FFAA no son suficientes para Ucrania"

"Ni reviviendo a Napoleón": ¿por qué los cambios en sus FFAA no son suficientes para Ucrania"

Los cambios decididos por Volodímir Zelenski en la cúpula militar de Ucrania no tendrán impacto en el campo de batalla, porque, según expertos, el Ejército de...

Tras despedir el 9 de febrero a su comandante en jefe, el general Valeri Zaluzhni, el presidente Volodímir Zelenski también ha reorganizado su mando militar.Sin embargo, expertos consideran que los cambios en la cúpula militar no modificarán drásticamente la situación en el campo de batalla, según el coronel retirado, analista militar y veterano de la inteligencia militar rusa, Rustem Klupov. "Los cambios en la estrategia no se derivan de la sacudida del liderazgo, sino de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Si Ucrania (...) ha agotado sus capacidades militares, económicas, políticas y demográficas, entonces, aunque Napoleón reviviera, sería incapaz de cambiar nada", continuó el experto militar.Klupov sugirió que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen ahora un déficit de al menos 400.000 efectivos, mientras que su reserva entrenada se estima en unas 600.000 personas. Esto está muy lejos de lo que se necesita para detener el avance de Rusia. Para complicar aún más las cosas, la financiación militar occidental se está desvaneciendo: la administración Biden no ha logrado hasta ahora que el Congreso estadounidense apruebe un paquete de 60.000 millones de dólares de ayuda a Kiev, mientras que las capacidades industriales de la UE no bastan para reponer rápidamente los agotados arsenales de la OTAN.Klupov llamó la atención sobre el hecho de que alrededor del 40% de los tanques que fueron entregados a Ucrania desde Occidente están actualmente técnicamente defectuosos y no pueden participar en las hostilidades. "Los batallones de reparación no están preparados, no se suministran piezas de recambio y todo el equipo se está convirtiendo en chatarra", señaló.Además, los soldados rusos están cazando deliberadamente tanques Leopard y Abrams de la OTAN, continuó el veterano de la inteligencia militar, prediciendo que los F-16 y los Mirage correrán una suerte similar en la zona de la operación militar especial rusa.El coronel general Olexandr Sirski fue elegido para el cargo de nuevo comandante en jefe de Ucrania. Además, Zelenski también nombró a los generales de brigada Volodímir Gorbatiuk y Alexéi Shevchenko como jefes adjuntos del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas.

