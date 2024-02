Mercenario colombiano cuenta cómo escapó de los drones rusos en Ucrania

https://sputniknews.lat/20240214/mercenario-colombiano-cuenta-como-escapo-de-los-drones-rusos-en-ucrania-1148237448.html

Mercenario colombiano cuenta c贸mo escap贸 de los drones rusos en Ucrania

Mercenario colombiano cuenta c贸mo escap贸 de los drones rusos en Ucrania

Mercenarios colombianos tuvieron que huir del campo de batalla en Ucrania atemorizados por los drones rusos, le dijo a la agencia 'Associated Press' (AP) un... 14.02.2024

"Nos levantamos y decidimos huir para salvar nuestras vidas", dijo. De acuerdo con el mercenario, su grupo fue blanco de un ataque masivo con drones rusos de los que "no hab铆a forma de esconderse". Checho tambi茅n cont贸 que tuvo que rescatar a su amigo, al que un pedazo de metal le perfor贸 el maxilar (un hueso de la cara). Seg煤n informa la agencia noticiosa, tras dos a帽os de combates activos, Ucrania est谩 agotada, lo que ha orillado al pa铆s a llamar mercenarios extranjeros. El art铆culo observa que los soldados de las Fuerzas Armadas colombianas combatieron a los c谩rteles de la droga en su pa铆s durante d茅cadas, por lo que est谩n convencidos de que esa "experiencia" ser铆a 煤til en el contexto de las hostilidades en Kiev. En julio del a帽o pasado se dieron a conocer im谩genes de mercenarios colombianos al servicio de Kiev, v铆ctimas de racismo y xenofobia, adem谩s de malos tratos y hasta violencia f铆sica por parte de soldados y altos mandos del Ej茅rcito ucraniano.Mientras que, a finales de agosto de 2023, se conoci贸 el fallecimiento de un ciudadano colombiano que viaj贸 al pa铆s de Europa del Este para sumarse a una agrupaci贸n de mercenarios de diversas partes del mundo.Datos de The Military Balance 2022 (Balance militar) dan cuenta de que las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con 255.950 efectivos. Cada a帽o se jubilan m谩s de 10.000. Y cientos se dirigen a combatir en Ucrania, donde llegan a ganar cuatro veces m谩s que los suboficiales experimentados en ese pa铆s latinoamericano, o incluso m谩s.En diciembre de 2023, el ministro de Defensa ruso, Sergu茅i Shoig煤, dijo que el Ej茅rcito elimin贸 a m谩s de 5.800 mercenarios extranjeros desde el inicio de la operaci贸n especial en Ucrania, adem谩s de 103 criminales de guerra, que demostraron particular barbaridad.

