Putin asevera que "la OTAN ya no es necesaria" y que es solo un instrumento político de EEUU

Putin asevera que "la OTAN ya no es necesaria" y que es solo un instrumento político de EEUU

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que desde su perspectiva, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "ya no es necesaria"

Durante la charla, Putin secundó los más recientes dichos del expresidente de EEUU y actual contendiente por la Casa Blanca, Donald Trump, quien dijo haber advertido a un líder de un Estado miembro de la OTAN que Washington no protegería a los aliados rezagados en su gasto en defensa. "Estados Unidos y Europa deberían ocuparse ellos mismos del gasto en defensa y del tema nuclear de la OTAN, como propuso el expresidente estadounidense Donald Trump", afirmó el jefe de Estado ruso. Vladímir Putin fue también cuestionado sobre con qué posible próximo mandatario de Estados Unidos preferiría trabajar, en el entendido que el país norteamericano tendrá elecciones presidenciales en noviembre de este año, y en la contienda Joe Biden y Donald Trump son los principales aspirantes. El presidente de Rusia declaró que "no tiene derecho a comentar sobre la salud de Biden" admitió que "no es médico" para poder hablar al respecto. "Cuando me reuní con Biden en Suiza, fue realmente hace unos años, tres años, y entonces ya se hablaba de su incapacidad. No he visto nada parecido", dijo. Al describir al expresidente estadounidense Donald Trump, Putin dijo que el magnate tiene su propia opinión sobre cómo deberían desarrollarse las relaciones estadounidenses con los aliados."Trump, por otro lado, siempre ha sido llamado un político no sistémico. Tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debería desarrollar las relaciones con sus aliados", señaló Putin a Zarubin, refiriéndose a las relaciones de Trump con los líderes europeos.

